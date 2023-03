Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de marzo de 2023

PISCIS

Estarás muy confundido o confundida en tus sentimientos pues traes pegue, pero no sabes quién es la persona que necesitas en tu vida, has aprendido a ser más seco y no enamorarte a la primera y eso se debe a las shingas que has llevado. Vienen días de cambios, estas en tu etapa de cumpleaños y debes de aprovechar para concretar sueños y metas. No des todo al principio y no ames más de lo que te puedan amar o solo te condenarás a volver a sufrir una desilusión amorosa. Empiezas a ser más bitch de lo normal y eso se refleja en la manera en que empiezas actuar con las personas, la p3ndejez quedó atrás y ahora les será difícil querer shingarte. Amores van amores vienen, pero tu inteligencia te guiará por el camino que deberás de seguir para tu felicidad. Andarás cansado o cansada en estos días, ciertas personas te están robando tu energía con comentarios p3ndejos, no tomes en cuenta comentarios que te hagan sentir mal o te opriman, aprende a que se te resbale lo malo y aceptar solo las bendiciones. Vienen cambios laborales muy importantes que debes realizar para mejoras económicas.

ACUARIO

Eres un ser muy capaz de lograr lo que se propone, pero siempre tu principal problema es no darle el tiempo suficiente para que tus proyectos maduren, no confundas amistades con amores ni te metas en asuntos que tengan que ver con amigos con derecho pues terminarás bien enriatado o enriatada. Aprende a quererte lo suficiente al punto de no necesitar de nadie para ser feliz solo de ti. No te dejes llevar por chismes de vecindad que estarán al por mayor dentro de tu propia familia. Recuerda que tu manera de ser es la que te define como ser humano, habrá quien les parezca y quien no, tú no te mortifiques por eso. Posibilidades de un negocio o venta de un producto. No cambies tu manera de ser ni tu esencia para complacer a otras personas, quien te quiera te aceptara como eres y, sino que le busquen a la shingada. Realizarás tramites que se irán dando de la mejor manera y serán un éxito. Tus sueños y proyectos no se cumplirán por arte de magia, si sigues con tus huevonerías y falta de decisión y carácter jamás lograrás nada en tu vida.

CAPRICORNIO

Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán respuestas a esas preguntas que te has planteado. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes que no te darán nada más. Hay momentos en los cuales buscarán volver al pasado, si tú sabes que no tiene nada nuevo que ofrecerte no vuelvas. A la fregada el pasado y el futuro, aprende a centrar tus energías en el presente y mandar a la goma todo eso que nomás te frustra o te hace sentir de la fregada, la vida te da otra oportunidad para recuperar el tiempo perdido e invertir tu energía en tus proyectos y esa persona que desde hace shingos te anda pidiendo una oportunidad directa o indirectamente pero que tu haz hecho a un lado por no querer soltar ese pasado que no te ha servido ni pa shingar su madre. No confíes en amistades nuevas, date el tiempo para conocerlas y tratarlas antes de darles entera confianza pues de lo contrario te arriesgas a que te traicionen o utilicen lo que les puedas confiar para shingarte en un futuro. Si tienes pareja deja de tener tantas dudas de sus sentimientos hacia ti pues solo te arriesgas a que se canse de las mismas cantaletas y te bufe o mande a la shingada.

SAGITARIO

No guardes rencor por quien alguna vez te destruyo con comentarios, mentiras e infidelidades, deja que la vida se encargue de dañarlos, tu centra tu tiempo en tu persona y bienestar que lo mejor para ti está por llegar. En la medida que trabajes en tus sueños y metas será en la medida en que los cumplirás. Ten cuidado con amores de una noche los cuales podrían entrar en tu vida y causarte un grave daño. Una amistad te va a confesar sus sentimientos, pero tiene miedo a que lo o la rechaces, piensa bien pues en tu mente y corazón estará la decisión correcta que debes de tomar. No quieras darle gusto a todo mundo, primero en tu vida debes de estar tú y al final tu. No te flageles ni te hagas daño por cosas en las cuales no tuviste nada que ver, no te eches la culpa ni cargues karmas o errores del pasado que no te corresponden. No temas a los cambios, recuerda que la vida te da la opción de mandar a la fregada eso que te dañó y abrir los brazos a nuevas oportunidades. No le huevonees tanto y chale golpes a resolver esas cuestiones que te han estresado o quitado el sueño, necesitas más fuerza de voluntad para aprender a decir que NO. Recuerda quien eres y hacía donde vas, no te pierdas en el camino y busca materializar cada sueño y meta que tengas.

ESCORPION

No confundas tus sentimientos, date cuenta de que quizás no es amor lo que sientes por esa persona a quien le has llorado mares, quizás la soledad es la que te ha llevado hasta ese punto. En la medida que des recibirás, así que no te quejes si el día de mañana andas con hambre, no te conformes con las migajas que una persona te puede ofrecer, manda a la shingada a quien no esté dispuesto o dispuesta a darte tu tiempo por completo. Aprende a encontrarte a ti mismo antes de meter en tu vida alguien más. Conocerás en estos días a una persona que te va chorriar el asunto, llévate todo tranquilo no apresures las cosas si quieres que surja algo bello. Problemas con exparejas estarán a la orden del día. Recuerda que la vida cobra las facturas, si ya una vez shingaste no te quejes de cómo te pueda ir hoy en día el karma tarde o temprano tarda en llegar así que si fuiste fregado esas personas que te hicieron daño comenzarán a pagar lo miserable que han sido. Si tienes piores nada todo mejorará en la medida en que la comunicación entre ambos fluya. Viene semana regia llena de diversión y tomadera, no bebas tanto porque eres muy de aflojar muy rápido. Momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos, vienen días en los cuales te sentirás un tanto decaido por situaciones del pasado, suelta y deja ir y preocupate por lo que tienes ahora.

LIBRA

Si tienes piores nada en estos momentos toma en cuenta los problemas por los que ya pasaron para no volver a caer en los mismos errores de siempre, recuerda que los golpes son para aprender y no para volver a caer en las mismas cuestiones. No es momento de pensar en el ayer sino de vivir tu presente. Cuidado con cambios de última hora en los dineros y con apostarle a algo que sabes no te va dejar nada de provecho. Amores a distancia se fortalecen, después de una racha en la cual estabas confundido o confundida si existe un amor a la distancia los planetas liberarán la energía que necesitabas para que esa relación comience a madurar y sea más sólida que cuando inicio. Chismes, problemas con exparejas, malos entendidos y situaciones incomoda con familiares te traerán bien estresada y estresado, manda a la fregada todos los problemas y pon tu mente en blanco, disfruta estos días que los problemas jamás terminarán, aprende a ir resolviendo poco a poco lo que más te apura y te quita el sueño, no quieras resolver tu vida de la noche a la mañana, poco a poco empezarás a ver la luz que necesitas. Hay una persona de tu pasado que quiere saber de ti y en cualquier momento sabrás de quien se trata, anda algo ilusionado o ilusionada contigo.

VIRGO

Las amistades se fortifican, y las falsas empezarán a caer poco a poco. No inviertas tu tiempo en algo que no te hace feliz o no te hace sentir mejor. Problemas con exparejas o te enterarás de lo mal que le ha ido y la ha pasado, a la fregada, que eso no te quite el sueño tu céntrate en tu vida. No culpes a los demás de tus propios errores y aprende a tomar el toro por los cuernos, enfrenta lo que viene y muéstrate a ti mismo o misma tu capacidad para lograr tus metas y proyectos. Deja de darle vueltas en la cabeza a esa persona que te trae arrastrando la cobija y piensa de esta manera “¿Crees que si esa persona realmente quisiera estar a tu lado no haría lo mínimo para que así fuera?” no te ilusiones ni te enamores de alguien que no te ofrece un futuro feliz o de quien no hace nada por estar a tu lado y solo con palabras hace promesas que no cumple ni cumplirá, no pierdas tus mejores años e invierte tu tiempo en tu arreglo personal que la persona indicada está por llegar pero estas distraído o distraída con alguien equivocad@. Ten cuidado con una amistad dele pasado la cual retorna a tu vida y podría meterte en serios problemas si le das entrada nuevamente. Cuidado con gastos innecesarios en tu economía pues podrías entrar en una racha mala en los dineros.

LEO

Estas en tu mejor momento para que eso cambie, tienes miedo de volver a confiar y ser traicionado o traicionada, si sigues pensando de esa manera jamás lograrás concretar nada y conocer la verdadera felicidad. Te viene un viaje de última hora, deberás de organizarte bien para que no tengas problemas económicos. Estas por conocer un amor que te va a hacer cambiar muchas cosas de tu vida, pues tu carácter será más dócil y verás la vida de una manera distinta. Una amistad tuya andará muy pegado o pegada a ti en estos días, quiere sacarte información, no cuentes ni le digas nada, ni de tus proyectos ni de tu familia. Si esa persona te dañó la existencia mándale bendiciones y cierra círculos solo así le darás entrada a tu vida a las personas que de verdad merecen estar en ella. El universo conspirará para tu felicidad, pero deberás de poner de tu parte, si bien es cierto que la vida te ha dañado y te ha mostrado el verdadero sabor de la derrota y del sufrimiento también te ha mostrado el camino a la felicidad, pero te has ap3ndejado y has tomado decisiones equivocadas. Cuidado con una persona de tez aperlada que podría aparecer en la familia y te meta en problemas.

CÁNCER

No seas grosero o grosera con quien te ha brindado tu cariño y ha estado contigo a pesar del carácter que te has cargado en algunos días, valora a quien te busca y está ahí y manda a la shingada a quien no hace ni madres por estar a tu lado. Ten presente que oportunidades tendrás mucha en tu vida, pero su sigues ap3ndejandote de la manera en que lo has hecho hasta hoy jamás lograrás concretar nada, date una nueva oportunidad en el amor, a veces es mejor ser primero amigos o amigas antes de iniciar un noviazgo. Un amor del pasado regresa a dañarte la existencia, cierra círculos y mándalo o mándala a la shingada, no vale la pena volver a comer lo que ya wacariaste. Cuídate mucho de chismes y habladurías pues hay personas que te estan tirando shingos de mala leche en tu circulo de amistad, no confíes en todas las personas que te rodean y busca la manera de centrar tu tiempo y energía en tu bienestar. Una llamada de un familiar te dejará preocupado o preocupada ten calma todo va a estar bien y se va a solucionar. Vienen cambios bastante buenos en los cuales poco a poco comenzarás a darte cuenta de las intenciones de muchas personas. No te dejes llevar por el enojo porque podrías ponerte muy de malas por las actitudes de muchas personas.

GÉMINIS

Las amistades van y vienen, pero solo las buenas prevalecen, no te sientas mal si amistades se terminan pues vienen nuevas a tu vida las cuales serán para siempre, un amigo o amiga no es quien te lleva a los vicios o te enseña a shingar gente, una buena amistad te llevará por el camino del bien y te enseñará a ver por tu bienestar y felicidad aprende a seleccionar quien debe de estar en tu vida. Te han hecho trabajos de brujería o te han salado con malas energías y es por eso que a veces se te va el sueño o te sientes cansado o cansada, bárrete con una veladora de abre caminos y enciéndela, eso te ayudará a despejar un poco tu camino y obtener mejor suerte en lo que emprendas. No sigas martirizándote ni deprimiéndote por tu mala suerte o cuestiones que ya son del pasado, aprende a ver la vida con amor y darte cuenta de que mientras tengas vida tienes shingos de posibilidades de ser feliz y salir adelante en tus planes y proyectos. Es momento de cambiar todo eso que vienes cargando de tu pasado y que no te hace feliz, cuidado con gastos innecesarios y con amores de una noche que solo te pondrán de malas pues solo te servirán para un rato.

TAURO

No busques pretextos para estar picándole el buche a tu pareja y mejor busca momentos para pasarla bien y divertirse; tienes muchas dudas sobre si te ama o no, recuerda que, si está contigo es por algo, así que no te hagas ideas p3ndejas o de lo contrario solo shingarás la relación. Un embarazo aparecerá en la familia en próximas fechas. Una llamada en esta semana te alegrará el día. En la medida que des recibirás, si tienes pareja no le exijas más de lo que estás dispuesto o dispuesta a ofrecerle, a veces pelas por p3ndejadas del pasado o shingaderas p3ndejas. Familiares te visitarán, un evento social, reunión o salida está por concretarse te la pasarás de lo más genial. Una amistad te va a buscar para contarte puros inches chises, ten mucho cuidado en lo que le comentas pues es muy de ir y traer y te puede meter en pedos bien gruesos donde tu imagen quedará dañada. Muchos cambios en tu economía que deberás de atender a la brevedad para que después no andes con la madre en rastra. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por el que dirán, recuerda que hay personas que solo buscan dañarte con sus malos comentarios.

ARIES

Aprende a valorarte lo suficiente Ten mucho cuidado con las personas que te relacionas pues estas en una etapa en la cual puedes ser traicionado al punto de sufrir mucho por la pérdida de una amistad o de un amor. Envidias al por mayor, no comentes tus proyectos o te expones a que te los salen bien gacho, al final por eso muchas veces logras concretar lo que tienes planeado. Necesitas despabilarte de una vez por todas y mandar a la shingada todo eso que te está quitando el sueño y preocupando un shingo. Relaciones a distancia podrían funcionar siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a ofrecer tu tiempo, esfuerzo y dinero en mantenerla, si te ap3ndejas con celos, desconfianza y rencores p3ndejos jamás lograrás nada. No trates de aparentar algo que estas sintiendo, dales riendas sueltas a tus sentimientos y lo que tenga que ser será, no pierdas tu tiempo y demuestra tus sentimientos si esa persona no quiere nada contigo al menos no estarás perdiendo el tiempo que puedes aprovechar con alguien que sí te valore. Es momento de cambiar de actitud ante la vida y de ser más positivo o positiva ante los sucesos que estén pasando en estos momentos, tu buena voluntad y energía atraerá cosas buenas a tu vida.