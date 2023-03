Revelan las primeras imágenes de un iceberg desprendido de la Antártida que tiene el tamaño similar al de Londres

Científicos del British Antartic Survey (BAS) han dado a conocer el primer registro visual del iceberg A-81, una enorme masa de hielo que tiene el tamaño de Londres y que se desprendió de la Antártida el pasado 22 de enero.

“Las imágenes muestran la naturaleza dinámica del iceberg, que se encuentra rodeado de otros pedazos de hielo más pequeños y que también se desprendieron“, escribieron los investigadores en un comunicado.

This is your first look at the huge iceberg that calved from Antarctica's Brunt Ice Shelf in January 🔍#A81 is as big as Greater London. Our glaciologists filmed the incredible sight on the way home from Halley Research Station.

Here's the full story 👉 https://t.co/u4P0tMiwHj pic.twitter.com/Rp6lKqmXRf

— British Antarctic Survey (@BAS_News) March 13, 2023