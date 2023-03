Erik Rubín revela que, a pesar de estar separados, sigue viviendo con Andrea Legarreta

Hace tres semanas Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron a todos al anunciar su separación tras 22 años de matrimonio, sin embargo, desde entonces no han hecho más que dar muestras de que su decisión se dio desde el amor, tirando por la borda todos los rumores que los han perseguido, incluidos los de la infidelidad.

Es tal el amor que aún se tienen que el ex Timbiriche dio a conocer, en entrevista con la periodista Maxine Woodside, que él y la presentadora del programa ‘Hoy’ siguen viviendo bajo el mismo techo en la casa que formaron con muchísimo esfuerzo en el barrio de Fuentes de Pedregal, uno de los más exclusivos al sur de Ciudad de México.

“No he salido, está pronosticado que sea en dos semanas”, declaró el famoso cantant sobre la fecha en que se producirá su mudanza.

A continuación detalló que no le está resultando nada sencillo dejar la casa que comparte con sus dos hijas Mía y Nina, pero así se los sugirió su terapeuta con el propósito de que puedan entender qué es lo que está mal en su relación.

“Voy a extrañar, no me quiero salir”, admitió el intérprete de ‘Con Todos Menos Conmigo’.

A pesar de que, por el momento, no son más pareja, Erik Rubín y Andrea Legarreta continúan siendo grandes amigos y hasta socios, pues hay que recordar que tienen diversos negocios juntos.

