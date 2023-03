Freddie Prinze Jr. revela la mala experiencia que tuvo al actuar en la cinta “I know what you did last summer”

El actor Freddie Prinze Jr. saltó a la fama gracias a la película de terror “I know what you did last summer”, estrenada en 1997, pero ahora dio conocer que tras el rodaje de la misma pensó seriamente en retirarse del mundo del cine y dedicarse a ser chef.

En una reciente entrevista para el sitio TooFab Prinze Jr., de 47 años, comentó que, además de estar a punto de morir durante una escena de la cinta que lo muestra a bordo de una lancha de motor, sus conflictos con el director Jim Gillespie fueron constantes: “Quise golpear a ese tipo dos o tres veces…Me dejaba notas psicóticas y me corregía en muchas ocasiones. Fue muy difícil despertar en la mañana, o por las tardes, ya que filmábamos en la noche, e ir a trabajar con la actitud correcta”.

Freddie también dijo que Gillespie quería originalmente en su papel al actor Jeremy Sisto, lo cual se le negó: “No había agresividad pasiva, y yo odio eso. Él siempre fue muy directo con la actitud de “No te quiero en esta película”…En un momento pensé en dejar todo. Hay otras cosas que puedo hacer. Seré un chef, después de todo eso es lo que mi mamá quería que fuera”.

Afortunadamente “I know what you did last summer” resultó un éxito y el actor ve algo positivo después de todo ello: “Estoy agradecido con Jim por ser un c***** ya que afortunadamente nunca me encontré con otra persona así, y sin esa película no hubiera obtenido muchas cosas, como otros trabajos y el conocer a mi esposa (Sarah Michelle Gellar)”. Actualmente Prinze Jr. está en tratos para protagonizar otra secuela del filme, compartiendo créditos con Jennifer Love Hewitt.

También te puede interesar:

-Se prepara una nueva película de la saga de “Alien”, que será dirigida por Fede Álvarez

-Jenna Ortega podría actuar en la esperada secuela de la cinta “Beetlejuice”