Marimar Vega confiesa cuál es el deseo que quiere cumplir antes de los 40 años

A solo un año de haber contraído matrimonio con Jerónimo Rodríguez, Marimar Vega se sinceró sobre la nueva etapa en su vida que desea cumplir durante este 2023: convertirse en madre. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

En un encuentro con varios medios de comunicación, la actriz de melodramas como “Amor cautivo” y “El Juego de las Llaves” fue cuestionada sobre los planes que tiene en vísperas de alcanzar su cumpleaños número 40 años.

Al respecto, la famosa informó que buscará cumplir su sueño de ser madre antes de llegar ‘al cuarto piso’: “Por supuesto que lo social tiene que ver, pero también creo que, como mujer, el tema de la maternidad es algo inevitable. Entonces ahí la edad juega mucho”, contó ante las cámaras.

Ante las preguntas sobre sus razones para convertirse en madre, Marimar Vega informó que se debe a “un factor de edad”.

“Si yo pudiera extender esto unos cuatro años más, igual lo extendería, pero no, ya, es algo que sí queremos hacer este año. También es momento de tomar decisiones, si no, pues ya no, pero ya es el año que tengo que hacerlo”, precisó.

Cabe recalcar que este no es el único proyecto que Marimar Vega tiene en puerta, ya que adelantó el próximo lanzamiento de su propio canal de YouTube, donde entrevistará a varias celebridades.

De acuerdo con la famosa, uno de su primeros invitados será su exesposo, Luis Ernesto Franco. “No nos habíamos visto. Yo le hablé y le dije así como ‘estoy haciendo esto ¿te animas?’ y dijo que sí. Me encantó que dijera que sí, hicimos un capítulo bien bonito que puede servirle a la gente, que ese es el objetivo”, finalizó.

