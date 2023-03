Poncho de Nigris y su esposa ofertan sus embriones en $2,000,000 de dólares

Poncho de Nigris volvió a hacer de las suyas y conmocionó al público con su más reciente anuncio en un conocido medio mexicano. El actor e influencer destapó que él y su esposa Marcela Mistra tienen dos embriones congelados y están a la venta.

En entrevista con la revista TvNotas, el famoso de 47 años detalló que él y su esposa se enfrentaron a un proceso difícil para poder tener hijos, por lo que decidieron fecundar algunos embriones y congelarlos por si deseaban más bebés.

Dentro de su charla, De Nigris adelantó que se realizaron estudios previos antes de realizar el proceso de fecundación, para asegurarse que sus embriones estén bien genéticamente y para asegurarse que ambos fueran niñas.

Poncho de Nigris no dudó en destapar la ostentosa cantidad que las personas interesadas deberían pagar por cada embrión. Se trata de nada más y nada menos que $2,000,000 de dólares.

Bara para la raza. Si no les alcanza no empiecen a reventar, solo para los que tienen posibilidades aquí comentamos jajajajajajaja pura genética de vikingo. Los leo 💎 pic.twitter.com/xZ6wRQxUFX — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 14, 2023

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que estas declaraciones se viralizaran en redes sociales y terminaran por desatar una ola de opiniones divididas a las que el creador de contenido en redes sociales no dudó en responder.

La ex pareja de Irma Serrano recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un contundente, pero divertido mensaje al respecto. “Bara para la raza. Si no les alcanza no empiecen a reventar, solo para los que tienen posibilidades aquí comentamos jajajajajajaja pura genética de vikingo. Los leo”, escribió desde su perfil oficial.

