El 86% de personas sentenciadas por tráfico de fentanilo es de Estados Unidos, recuerda congresista Maxwell Alejandro Frost

En medio del debate nacional sobre el fentanilo y las muertes causadas en Estados Unidos, el congresista demócrata Maxwell Alejandro Frost (Florida) recordó en la Cámara de Representantes que el 86% de las personas sentenciadas por el tráfico de esa droga son estadounidenses, no inmigrantes.

“A mis colegas, a quienes nos escuchan en casa, las personas más responsables por traficar fentanilo por nuestra frontera no son inmigrantes”, dijo Frost, en el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara la semana pasada. “El 86% de las sentencias por tráfico de fentanilo en la frontera han sido de estadounidenses, no extranjeros, no inmigrantes indocumentados, no peticionarios de asilo”.

Las cifras del demócrata fueron citadas de un reporte del Instituto CATO, donde se indica que el 99% de los consumidores de opioides ilícitos son estadounidenses.

“En 2021, los ciudadanos estadounidenses fueron el 86.3 por ciento de los traficantes de drogas de fentanilo condenados, diez veces más que las condenas de inmigrantes indocumentados por el mismo delito”, indica el reporte.

Se acota que más del 90 por ciento de las incautaciones de fentanilo ocurren en los centros de cruce legales, incluso en los puntos de control del interior de los vehículos.

“[Esto no ocurre] en las rutas de migración irregular, por lo que los ciudadanos estadounidenses (que están sujetos a menos escrutinio) cuando cruzan legalmente son los mejores contrabandistas”, se expone.

El reporte agrega que los estadounidenses tienen un 97 por ciento menos de probabilidades revisados y, por ende, detenido, a diferencia de quienes cruzan irregularmente.

A pesar de ello, sólo el 0.02 por ciento de las personas arrestadas por la Patrulla Fronteriza por cruzar en forma irreuglar poseía fentanilo.

“El gobierno exacerbó el problema al prohibir la mayor parte del tráfico transfronterizo legal en 2020 y 2021, acelerando el cambio al fentanilo (la droga más fácil de ocultar)”, advierte el reporte de CATO. “Durante las restricciones de viaje, las incautaciones de fentanilo en los puertos se cuadruplicaron del año fiscal 2019 al 2021. El fentanilo pasó de ser un tercio de las incautaciones combinadas de heroína y fentanilo a más del 90%”.

El informe de CATO acusa que los críticos de inmigración buscan señalar a los indocumentados por el aumento del fentanilo, pero eso es “irresponsable”, tomando en consideración los datos.

“En lugar de atacar a los inmigrantes, los legisladores deberían centrarse en soluciones efectivas que ayuden a las personas en riesgo de sufrir una sobredosis de fentanilo”, señala el reporte.

En EE.UU. los republicanos de extrema, como el representante Dan Crenshaw (Texas), han promovido la incursión militar en México para detener el tráfico de fentanilo, pero sin una propuesta clara sobre lo que debe hacerse en territorio estadounidense.

