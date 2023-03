Pablo Baler y Néstor Díaz de Villegas juntos en la Biblioteca Central de LosÁngeles

Este sábado 25 de marzo a la 1:00PM los escritores latinoamericanos Pablo Baler (Argentina) y Néstor Díaz de Villegas (Cuba) presentarán en la biblioteca central de Los Ángeles sus más recientes libros.

Baler presentará el diario de viaje El lejano desoriente (bitácora de la felicidad) publicado por la editoria Rialta en México (2022) y Díaz de Villegas presentará Poemas inmorales publicado por la editorial Pre-Texto de España (2022).

El lejano desoriente narra el relato del viaje de Pablo Baler a Bután junto a la geóloga filipina Lola Fanguna en busca de una droga milagrosa, el Shingú, utilizada por algunos monjes budistas para alcanzar la iluminación. Según escribió Alicia Mihal Gazcue, artista uruguaya radicada en Bucarest: “El lejano desoriente (bitácora de la felicidad) es sin duda el viaje de la vida de Pablo Baler y, como corresponde a toda vida, está llena de otros viajes: el de su obra, el de sus dudas metafísicas, el de sus personajes, y sobre todo está lleno de historias que nadie ha escuchado jamás. Son las historias paradojales del extranjero que lucha por vencer su condición de tal, al tiempo que busca una revelación (tal vez La Rebelación) en la otredad”.

Entre otras obras de Pablo Baler, se cuentan las novelas Circa (1999) y Chabrancán (2020), además de la colección de cuentos La burocracia mandarina (2013) y el ensayo Los sentidos de la distorsión (2008).

La colección de Néstor Díaz de Villegas, Poemas inmorales, es la más reciente producción de este poeta neobarroco que ha explorado la posibilidades formales de la abstracción más allá de toda intención figurativa. Como escribió Ernesto Hernández Bustos en Hypermedia Magazine: “Este libro de poemas, a mi juicio el más logrado de su autor, exhibe una sorprendente variedad de registros: poemas filosóficos, libretos, écfrasis, comentarios cinematográficos, músicas, paisajes… Pero todo queda unificado por una suerte de atmósfera tenebrista, un barroco filosófico, cuántico, consciente de que en la escritura el mejor pensamiento se escapa y por eso mismo se hace libre, tejido con la nada del olvido”.

Díaz de Villegas ha publicado varios volúmenes de poesía, recogidos todos en Buscar la lengua (2015). Fue el fundador de Cubista Magazine (2004-2006). Su más reciente libro, De donde son los gusanos: Crónica de un regreso a Cuba luego de 37 años de exilio (2019), ha sido publicado por Vintage Español.

Pablo Baler además de novelista, es crítico de arte y profesor de literatura latinoamericana en la universidad estatal de Los Ángeles y Néstor Díaz de Villegas además de poeta, es ensayista y periodista con colaboraciones en The Miami Herald y The New York Times.

Ambos escritores residen en Los Ángeles.

Sábado, marzo 25

Presentación de libros— Más atrás del bien y del mal

1 PM ● Los Angeles Public Library – 630 W. 5th Street, Los Angeles