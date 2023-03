VIDEO: Lyn May intenta robarle un beso a Daniel Arenas y el actor responde contundente

El nombre de Lyn May encabeza los titulares por su reciente participación en el programa ‘Hoy Día’. Y es que la vedette protagonizó un incómodo momento junto al actor Daniel Arenas que le valió para ser tachada de ‘acosadora’ por los internautas. ¿Qué fue lo que pasó? Sigue leyendo para enterarte.

A través de redes sociales ganó relevancia un video en el que se aprecia a la intérprete de “Lo que a mí me gusta” muy insistente con el histrión, específicamente en busca de un beso.

Cabe recalcar que Lyn May no perdió el tiempo de mostrar su interés al colombiano, pues desde que hizo su arribo al programa matutino puso su pie sobre su pierna y no dejó de acariciar sus manos. Aunado a esto, los piropos sobre su imponente presencia no faltaron.

Como respuesta, Daniel Arenas se dijo nervioso ante las acciones de la polémica vedette: “Me estás sonrojando. Estamos al aire, de pronto no es algo tan público”.

Esto no hizo que la famosa se rindiera y cuando le dijo que buscaba un hombre como él: “guapo y elegante”, el actor respondió: “y respetuoso que tiene una mujer en casa, que en este momento me siento muy bendecido de tenerte acá, Lyn May”.

Tras intentar robarle un beso al colombiano, Arenas declinó la oferta de manera elegante: “No, no, perdóname pero no”, dijo contundente.

No pasó mucho tiempo antes de que la actitud de Lyn May fuera reprobada en redes sociales, donde cientos de internautas la tacharon de “acosadora”. “Pobre Daniel, él estaba super incómodo. Yo hasta cambié de canal porque no me gustó lo que vi”, “Qué incómodo ver a la señora Lyn May acosando al presentador de Hoy Día” y “Si fuera un hombre a una mujer ya verían el escándalo”, son los comentarios que se leen en la red.

