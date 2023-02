Lyn May sugiere a Belinda comprarse vestuario nuevo con anillo de compromiso que le dio Nodal

Lyn May se ha caracterizado a lo largo de su carrera por “no tener pelos en la lengua” y decir las cosas tal y como las piensa, y esta vez no fue la excepción. La vedette criticó a Belinda por aparentemente usar el mismo vestuario en sus más recientes conciertos.

De acuerdo con la famosa, la intérprete de “Sapito” no debería repetir atuendos en sus presentaciones y fue en una charla con el programa mexicano “Venga la Alegría”, donde hasta le sugirió vender el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal para así poder comprar ropa nueva.

“Vende el anillo que le quitaste a Nodal y cómprate un buen vestuario, que no repitas. Cobras caro y no presentas nada que valga la pena”, fue el contundente mensaje que Lyn May le envió a Belinda.

Lyn May también criticó a Laura León y a Lorena Herrera

En esta oportunidad, Lyn May no solamente emitió críticas en contra de Belinda, también las hizo a sus compañeras Laura León, “La Tesorito” y a Lorena Herrera, pero eso sí, destacando sus cualidades.

“Yo soy la mamá de todas, fui la primera y no he dejado de tomar clases. La Tesoro sí canta, no sé qué le pasa, no quiere trabajar, ya la veo medio cansada”, dijo la vedette respecto a la cantante mexicana.

En cuanto a Lorena Herrera, a pesar de que Lyn May renoció que la famosa es su amiga, aseguró que desde su punto de vista, no tiene talento para el baile.

“Lorena es linda, es guapa, tiene ojos verdes. Que me perdone, es mi amiga, la quiero mucho, pero no baila”, añadió la bailarina.

