¿Alexis Vega a las Águilas del América? La estrella de Chivas de Guadalajara concibe la posibilidad de vestirse de azulcrema

La rivalidad entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América es una de las más grandes del fútbol de Concacaf. Esto hace que las conexiones entre estos dos equipos sean mal vistas, tal y como sucedió con Oribe Peralta y su llegada al conjunto tapatío. Pero la máxima estrella del Rebaño Sagrado, Alexis Vega, dejó entreabierta la posibilidad de uniformarse con los colores azulcremas.

Sin duda alguna estas declaraciones no le agradarán a más de un aficionado rojiblanco. Alexis Vega no se negó a la posibilidad de jugar para las Águilas del América en el futuro. El testimonio del “Gru” llega a pocas horas de jugarse una nueva edición del Clásico Nacional.

“Es el caso de Oribe. Estamos en una institución, puede llegar a ofrecer América y si no tengo otra opción para donde ir a jugar. Es como ustedes, están en una televisora, tienen una oferta de otra y es la única que tienen, obviamente la van a tomar. Creo que es parte de nuestro trabajo. Vaya, te digo que no voy al América y llega una oferta del América y ya no me quieren. Yo tengo que ser profesional en todos los sentidos. Ahora estoy muy contento en Chivas y trataré de disfrutarlo al máximo”, sentenció Vega.

El arma secreta para el Clásico Nacional

Las Chivas de Guadalajara tienen una enfermería en su recinto deportivo. Las lesiones han afectado al club durante esta temporada. Sin embargo, para el duelo ante las Águilas del América podrían recuperar a Alexis Vega desde el arranque. El futbolista mexicano venía de ser separado de sus compañeros durante dos meses tras ser afectado por una lesión. El “Gru” admitió que estará preparado en caso de que le den la titularidad.

“No, yo creo que llevo una semana recién con el equipo trabajando al 100 por ciento. Bien o mal, dos meses de recuperación no es nada fácil, pero si el míster me dice que voy de titular, trataré de hacer lo mejor posible. Si me dice vas a jugar 10 o 15 minutos, también trataré de entrar a revolucionar el partido y ayudar a mis compañeros. Pero de entrada, la decisión que tome el Míster (Veljko Paunovic) la voy a acatar de la mejor manera”, concluyó. CHIVA HASTA LA MUERTE ♥️🤍 pic.twitter.com/GdTF4Z2jDB— Alexis Vega (@Alexis_Vega9) March 17, 2023

