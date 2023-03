Arresto de Pati Chapoy: jueza concede suspensión provisional contra su aprehensión

Ahora sí que la polémica conductora de “Ventaneando” Pati Chapoy, la vio cerca, pues se giró una orden de aprehensión en su contra en la Ciudad de México. Pero consiguió ampararse de último minuto, y por el momento evitar ir a los separos del Ministerio Público de la capital mexicana.

De acuerdo al excolaborador de Animal Político, Arturo Ángel, dio a conocer en su cuenta de Twitter, que Chapoy Acevedo, obtuvo una suspensión provisional en contra de una posible orden de arresto girada en su contra.

Todavía no se revela el delito del cual se le acusa y por el que se giró esta orden para aprenderla, pero se presume que podría ser algo relacionado a los ataques contra la famosa cantante Yuridia, quien en los últimos meses demostró su descontento ante los calificativos de la titular del programa de TV Azteca.

Así como de sus colaboradores Daniel Bisogno y Pedro Sola, quienes se habrían referido a ella de una manera despectiva sobre su físico.

Algo que ha denunciado en repetidas ocasiones, pero no ha conseguido erradicar en el famoso show de televisión. El cual al parecer estaría viviendo una crisis en su raiting, pues ha sufrido constantes cambios en su horario y una disminución considerable de su tiempo al aire, ya que dejó de pasar de dos horas a una hora.

Señaló en su cuenta de Twitter en la que mostró la captura de pantalla del documento en el que se ve el nombre de la presentadora de televisión.