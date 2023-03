Evaluna enciende las redes publicando una foto de Camilo sin ropa

El reconocido cantante colombiano Camilo Echeverry cumplió 29 años, el pasado 16 de marzo de 2023, y como era de esperarse, recibió numerosas felicitaciones por parte de sus seres queridos, entre ellos su esposa Evaluna Montaner, quien en su mensaje compartió una foto prohibida.

A través de sus redes sociales, la talentosa cantante venezolana le dedicó un emotivo mensaje a su esposo, expresando sus sentimientos hacia él y recordando que este es el primer cumpleaños que celebran juntos con su pequeña Índigo.

“Primer cumple donde te despierta la palabra “papá” y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. Feliz cumple”, escribió la hija menor de Ricardo Montaner

En su mensaje, Evaluna se refirió a su esposo como su mejor amigo y expresó que amarlo y ser amada por él es un verdadero privilegio. Además, compartió una serie de fotografías junto a Camilo, incluyendo una en la que él aparece sin ropa y posando de espaldas detrás de una cortina.

“Esposo mío, papá de mi hija y mi mejor amigo. Estás cumpliendo años y no sé qué te puedo decir que sea suficiente para que sepas lo que siento por ti. Simplemente te diré que es un privilegio amarte y ser amada por ti, es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez”, dice el texto en Instagram.

Sobre esta última foto, la esposa de Camilo insinuó que era un regalo especial para los fanáticos de Camilo: “(Tribu, de nada por la ultima foto)”, escribió al final de la dedicatoria para su amor

Los internautas no dudaron en reaccionar a la fotografía, algunos expresaron sorpresa y admiración por las nalgas del cantante, aunque también recibió críticas por el contenido explícito.

“Le conozco el trasero a Camilo y ya puedo dormir en paz”; “¿Cómo es posible que Camilo tenga más trasero que yo? Es una falta de respeto” y “¿Por qué se muestran desnudos ante la gente si eso no es correcto? Y no quiero parecer cuadrada ni cerrada pero cada día dejan más en claro que el espíritu santo de Dios no mora en ustedes y es una lástima”, son parte de los miles de mensajes que se logran leer en la publicación.

El padre de Evaluna, el famoso cantante Ricardo Montaner, también se sumó a las felicitaciones y aprovechó la oportunidad para dedicar unas emotivas palabras a su yerno. En su mensaje, expresó su profundo amor y respeto por Camilo, destacando que Dios lo había elegido para ser parte de su familia y asegurando que no podría estar más orgulloso y feliz por tenerlo como yerno.

“No hubieras encontrado en todo el Mundo, un suegro que te pudiera amar y respetar más que yo, así que elegiste bien. Por lo que a mí respecta, no puedo estar más orgulloso y feliz por el tipo que Dios tenía elegido para mi amada hija. Como te dije en mi mensaje de esta mañana, el mismo Dios amarró un hilito con un cartelito en tu oreja y te aparto para él y para que un día fueras hijo mío”, escribió el artista a su yerno.

