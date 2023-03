Las mejores secadoras de ropa de 2023

Una buena secadora de ropa puede hacer que una tarea tediosa sea mucho más fácil.

By Keith Flamer

Updated by Daniel Bortz

Lavar la ropa puede ser una tarea tediosa. Las mejores secadoras de ropa que hemos probado pueden facilitar esta labor, ya que te permiten desde secar mejor hasta manejar cargas más grandes. Además, nuestras pruebas muestran que algunas de las mejores secadoras se encuentran entre las menos costosas.

Las calificaciones de secadoras de ropa de CR de más de 200 modelos se basan en el rendimiento, la confiabilidad, el ruido y la conveniencia (por ejemplo, si la puerta es lo suficientemente alta como para vaciar una canasta de ropa).

Las secadoras LG dominan nuestras calificaciones. La marca se desempeña mejor en las pruebas de laboratorio y las calificaciones de confiabilidad de CR, ostentando los primeros 14 lugares en secadoras eléctricas y de gas.

Los modelos de otras marcas también funcionan bien, como los ejemplos de Miele y Samsung en el sector de las secadoras compactas. En general, las buenas secadoras están disponibles en una amplia gama de precios, desde alrededor de $700 hasta casi $2,000.

Las secadoras son una compra rentable, si eliges una que sea confiable. Algunas ofrecen una opción de vapor que quitará las arrugas de tu ropa al rociar un poco de agua en el tambor mientras se calienta y gira. Pero, por mucho, las características más importantes de la secadora son la capacidad y un sensor de humedad, que detecta la sequedad de una carga y apaga automáticamente la máquina para evitar el secado excesivo, lo que ahorra costos de energía.

Si bien no hay escasez de secadoras para elegir hoy en día, hay pasos que puedes seguir para perfeccionar su búsqueda. “El tamaño externo de las secadoras puede variar unas pocas pulgadas o más, y muchas personas tienen limitaciones de espacio o acceso, como puertas”, dice Rich Handel, el ingeniero de pruebas de CR que supervisa nuestro laboratorio de lavandería. “Limita tus opciones a una secadora que tenga un sensor de humedad, luego mira el espacio que tienes y la capacidad que necesitas”, añade.

En el transcurso de la limpieza de una carga de ropa, una secadora consume mucha más energía que una lavadora, debido al calor necesario para secar la ropa. Entonces, si bien el rendimiento del secado es esencial, la eficiencia energética también es una consideración que vale la pena tener en cuenta. Una secadora con certificación Energy Star puede ahorrar hasta un 20% en tus costos de energía.

En nuestros laboratorios, secamos cargas de ropa de diferentes tamaños y mezclas de telas (como algodón/poliéster y prendas delicadas sintéticas) para determinar el rendimiento de secado de un modelo. Los controles y la ergonomía de una secadora, como la facilidad de carga y descarga, determinan su puntaje de conveniencia. La calidad del sonido y el volumen de una carga de ropa de 8 libras definen su nivel de ruido, según lo juzgado por un panel de expertos.

La mayoría de los consumidores encuestados recientemente por CR dijeron que prefieren las secadoras eléctricas a las secadoras a gas. No obstante, nuestras décadas de investigación y pruebas muestran que las secadoras de gas se comparan favorablemente con sus competidoras eléctricas. Encontrarás ambos tipos de secadoras, así como secadoras compactas, en nuestras calificaciones.

Si pronto tienes que cambiar tu secadora, los siguientes modelos se encuentran entre las mejores secadoras eléctricas, de gas y compactas de nuestras pruebas. Para obtener información útil mientras compras, consulta nuestra guía de compra de secadoras, que también enumera las marcas que probamos. Los miembros de CR digital pueden ver nuestras selecciones de los mejores juegos de lavadora/secadora a juego y las mejores lavadoras.

Las mejores secadoras eléctricas de las pruebas de CR

Los mejores secadores de gas de las pruebas de CR

Las mejores secadoras compactas de las pruebas de CR

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.