Angelique Boyer se toma una selfie en bikini y presume su tonificado cuerpo

Angelique Boyer dejó ver una vez más su escultural figura, y fue en una selfie que se tomó durante un reciente viaje a Mazatlán, para después publicarla en sus historias de Instagram, lo cual encantó a sus seguidores, que son ya más de 14 millones en esa red social.

La bella actriz francesa se encuentra en la recta final de las grabaciones de “El amor invencible”, la telenovela que estelariza. Ella también compartió fotos y videos que la muestran en la playa de Mazatlán, Sinaloa, descansando en la arena y usando un delgado vestido blanco.

Precisamente antes de comenzar su llamado Angelique dejó ver en un clip que es muy fan de la reguetonera Karol G, pues se mostró en su camerino -usando jeans, un ajustado top y un chamarra de piel- haciendo playback del tema “Provenza” y bailando muy sensualmente. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

