Domingo sangriento en Houston; balacera en el suroeste cobró la vida de tres personas

HOUSTON – Tres personas fueron encontradas baleadas de muerte en las instalaciones de un centro comercial ubicado en el suroeste de la ciudad, segun informó la Policía de Houston.

A eso de las 5:50 a.m. de este domingo la Policía recibió una llamada reportando una persona herida en la cuadra 10800 de la calle Beechnut. Cuando oficiales llegaron a la escena encontraron tres personas tiradas en el estacionamiento sangrando con múltiples heridas de bala. Al acercarse a los cuerpos descubrieron que las personas estaban muertas.

La Policía informó que se encontraron una notoria cantidad de casquillos de bala en la escena, pero que tiene pocos detalles sobre lo que ocurrió.

Asst. Chief Hatcher provides update on shooting scene in the 10800 block of Beechnut Street. #hounews https://t.co/OiHD17sRdP — Houston Police (@houstonpolice) March 19, 2023

Oficiales encontraron varios vehículos con impactos de bala en el lugar, pero las personas en el lugar comenzar a irse de la escena cuando vieron llegar a los policias. .

Aparentemente el tiroteo ocurrió en el centro comercial cerca de la entrada a un club nocturno, pero no se ha determinado si la balacera estuvo relacionada con el club nocturno. HPD Commanders and PIO are enroute to a shooting scene in the 10800 block of Beechnut Street.



Prelim info: Three people are deceased with no other information at this time.



Media staging will be on Beechnut Street. #hounews pic.twitter.com/DTJWX4J5US— Houston Police (@houstonpolice) March 19, 2023

Investigadores dijeron que por ahora no tienen testigos ni una descripción de el posible o posibles sospechosos. Se informó que hay varias cámaras de vigilancia en la zona y que se estarán revisando para tratar de encontrar pistas sobre el tiroteo.

Si tiene información sobre lo que ocurrió puede llamar al 713-308-3600.