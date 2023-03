Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 20 al 26 de marzo 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 20 al 26 de marzo del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Rapidez y sensatez toda esta semana serán tus acciones para seguir. No tu podrás creer lo ágil que estarás de pensamiento y acción, así que aprovecha estas dos grandes características que están muy presentes en ti estos días y termina tus proyectos, toca puertas, ve en búsqueda de ese nuevo trabajo en el que quieres estar. En la economía todo mejora rápidamente, recuperas dinero que creías nunca regresaría a tus manos, habrá compensaciones por tus logros laborales y todo lo que tiene que ver con la suerte y el azar está a tu favor. En el amor el romance renace, no querrás estar separado, separada más tiempo de la persona que amas y pensaras en el próximo paso a dar para que esto suceda lo más rápido posible. En todo lo que se refiere a tu salud recibirás buenas noticias, las preocupaciones acerca de tu cuerpo físico se quedan atrás.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Una semana de muchas actividades, desde las laborales, sociales, hasta las de familia. Tendrás que organizar perfecto tu agenda para no quedar mal con nadie ni con nada, es importante acudas a cada compromiso porque pueden salir cosas interesantes en cada uno de ellos, nuevos negocios, nuevos y valiosos amigos etc. esta es una jornada para poner en marcha planes que tienen que ver con estudios, la energía que rodeara a tu signo es perfecta para tomar la decisión adecuada para los asuntos de profesión, tendrás claridad mental, será como una iluminación en donde te darás cuenta de cuál es el camino que quieres seguir para tu vida laboral. Todo lo que tienen que ver con el dinero luce estable, ni más, ni menos, así que si estas esperando un dinero extra, deberás tener paciencia pues en estos días no llegará, pero tampoco lo necesitarás. No descuides molestias musculares, dales su debida importancia porque ahora no lo ves, pero en el futuro te pueden dar verdaderas molestias.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

En ti y solamente en ti esta llegar a la meta, las ayudas son extras, pero quien tiene que caminar, empujar y despejar el camino eres tú. Ya no puedes seguir esperando que todos a tu alrededor te ayuden o te lleven de la mano al final de cualquier plan o proyecto, necesitas comenzar a avanzar tu solo, tu sola, y si no lo haces por iniciativa propia entonces estos días la vida misma te pondrá en situaciones que no te quede de otra más que resolverlas sin ayuda de nadie y con esto entender grandes lecciones de vida. Esta jornada es perfecta para trabajar con la seguridad, con los miedos, con la ansiedad y el estrés, por fin entenderás que sí, que necesitas de ayuda profesional. Todo lo que tiene que ver con el dinero sufrirá algunos retrasos, pero al finalizar la semana todo vuelve a marchar de manera tranquila y los pendientes económicos se quedan atrás.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Es bueno que pongas ultimátum, ya suficientes oportunidades diste y te volvieron a fallar una y otra vez, no puedes seguir permitiendo que te sigan viendo la cara, una cosa es ser buena persona y saber perdonar y otra ser timorato y dejar que te manejen a su antojo, aplaude tus decisiones y lo tajante que puedas llegar a ser esta semana. Se abre una nueva oportunidad laboral, ya la habías estado buscando y puede ser que esta jornada por fin se dé tan cual lo soñaste, no la desaproveches porque puede ser que a partir de esto tu crecimiento profesional no se detenga en mucho, mucho tiempo. Te llegó el momento de recuperar la salud de tu cuerpo físico, pero también de todo lo que tenga que ver con las emociones, así que acude con la o las personas adecuadas para que comiences a hacer algo por ti. Es tiempo de comenzar a sentirte al cien en todos los sentidos.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Es tiempo de cuidar tus arranques o el mal humor que te ha invadido últimamente, no puedes seguir en ese modo, puedes perder mucho, has avanzado y dado grandes pasos para que con el genio en desequilibrio todo se te caiga o se atore, pero peor aún, personas importantes tanto de trabajo como del lado personal se alejen hasta que vuelvas a sonreír como antes. Esta semana es importante no perder de vista todo lo que tiene que ver con el amor de pareja, si tienes que pedir perdón o dar una explicación a alguno de tus comportamiento o respuestas hazlo ya, no dejes pasar más días, aun puede resolverlo, pero sobre todo que tu pareja entienda tus razones y tu desequilibrio de los últimos días. No descuides la actividad física, todo lo que tenga que ver con el ejercicio le caerá perfecto a tu cuerpo físico, emocional y mental, veras que al terminar la semana recuperas la estabilidad en todos los sentidos y el mal humor se queda atrás.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Reflexión e introspección toda esta semana. Ya no puedes evitar por más tiempo enfrentarte a tus emociones, pero sobre todo encontrar la manera de sanarlas, aun no sabes de qué manera pasara, pero lo que, si sabes es que tienes que sentarte en silencio y soledad y buscar de qué manera comenzar la sanación, tu ser interno te gritará que ya no puedes seguir en desequilibrio por más tiempo pues ya está empezando a dañar tus relaciones sociales, familiares, laborales. Esta jornada es muy importante tener en control tus gastos, no derrochar el dinero, entender que con las cosas materiales no se sana, solo tapas baches que tarde o temprano se destaparan de nuevo y volverás a sentir los mismos vacíos. Momento ideal para comenzar a hacerte cargo de ti.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Caminos que se abren para que puedas seguir andando a la meta que te planteaste respecto a un puesto más importante en el lado profesional. Son días donde tendrás la atención de jefes, te escucharan con atención, pero sobre todo comenzaran a tomar en cuenta tus propuestas, tu voz por fin toma un gran valor en el lugar de trabajo. Esta semana no sigas en el descuido a la familia, tu alejamiento ya puede estar causando dudas y tristezas dentro del seno familiar, así que tiempo, dales ya tiempo de calidad, que vean que a pesar de lo mucho que trabajas siempre cuentan contigo. Esta jornada todo lo que tiene que ver con inversiones, prestamos, créditos está a tu favor, así que, si esperas la respuesta para alguna de estas cosas, lo más seguro es que llegue en estos días y sea positiva para ti. Tu salud luce perfecta, de nuevo vital y fuerte para enfrentar estas nuevas oportunidades.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Cuidado con las decisiones que tomes esta semana, porque en muchas de ellas ya no habrá vuelta atrás, así que reflexiona bien, tomate todo el tiempo que necesites y no permitas que nadie te presione, solamente así podrás tomarlas con la cabeza fría y si alguna de ellas no tiene marcha atrás lo tomaras con madurez y no con arrepentimiento tiempo después. Esta jornada el dinero fluye de manera perfecta y adecuada, cubres tus gastos sin preocupaciones, pero sobre todo algunas deudas que ya te estaban causando estrés las liquidas y por fin tienes tranquilidad con respecto a lo económico. Importante darle su debida importancia a tu salud física, no dejes por ningún motivo tus tratamientos o terapias, mucho has avanzado ya como para descuidarte en estos momentos.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Grandes pasos tendrás que dar esta semana para poder alcanzar las metas que proyectaste, no puedes esperar más, ni seguir confiando que todo se moverá solo, no, tienes que moverlo tú, y para eso tienes que ir, caminar, buscar, hablar, tocar puertas y verás que se hace la luz rápidamente. Cuida los pleitos que se ´puedan desatar con la pareja, tu poca tolerancia puede desatar una tempestad en donde todo está en calma, pero que todo te tomas personal. Cuidado con la manipulación que inconsciente o consciente ejerces sobre las personas, sobre todo en la familia o en el trabajo, puedes hartar y entonces desatar el caos. Es importante que estos días no descuides nada que tenga que ver con la cabeza, desde los pensamientos tóxicos hasta migrañas.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

No trates de influenciar a los demás con tu forma de pensar, no te desgastes ahí, es importante mantenerte al margen, no todos serán o pensarán como tu o como tu quisieras, no te metas en esas discusiones o saldrás mal parado, mal parada. Esta semana se abrirá una puerta que has tocado durante largas e intensas semanas, por fin estas por cruzar ese umbral, así que hazlo con seguridad, ya estás ahí, no desaproveches esta oportunidad por la que tanto luchaste para tu crecimiento económico. Tu trabajo te brindará la oportunidad de demostrar de nuevo de lo que eres capaz, tendrás y de ahí, también, puede surgir un nuevo camino de crecimiento tanto profesional como económico. Tu relación de pareja está pasando por un momento de fragilidad y está en ti recuperar la firmeza y la confianza. Tu salud luce excelente, no la descuides por todo lo que se te viene para estos días, no descuides ni tu alimentación ni tu descanso.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Una semana para mantener la calma, nada se moverá como tú quieres o pretendes, cada cita que hayas hecho para estos días puede sufrir demoras o de plano cancelarse y lo único que te toca a ti hacer es tener paciencia y esperar, siempre recuerda que las cosas pasan por un bien mayor, así que sin renegar que solo podrías seguir alentando la energía que te envuelve estos días. Mira bien en tus sueños, ahí puede haber respuestas y señales, esas que tanto le has pedido a tus guías, guardianes, al universo, te den para tener certezas de que caminas por el lado correcto, con las personas correctas. Puedes tener de regreso un objeto de valor que perdiste hace tiempo y dabas por olvidado, al recobrarlo tendrás ahí una respuesta a una de tus peticiones al universo, recuerda la promesa que hiciste si regresaba a ti ese objeto y cúmplela. Este no es un buen momento para los asuntos amorosos solo puedes desatar enojos y molestias que tardarán en arreglarse, así que esta semana sin mover nada en el amor. Cuida de la salud de tu mente, de tus huesos y articulaciones, no dejes que crezca ninguna molestia que sientas ahí.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Cuidado, no platiques de ti y tus problemas con cualquiera, eres demasiado confiado, confiada, y lo que digas puede ser usado en tu contra, no le des armas a nadie, en estos momentos es preferible que te guardes tus problemas, ya podrás desahogarte después, la vida misma te pondrá a la persona o al amigo adecuado para esto. Esta semana todo lo que tiene que ver con el trabajo tiene algunos retrasos, no desesperes, tu sigue haciendo lo tuyo tan bien como siempre, el esfuerzo pronto verá la recompensa. Una jornada para poner en marcha terapias que tienen que ver con la salud emocional, tienes que encontrar el equilibrio, sabes cuál es tu lugar de pertenencia y plantarte a la tierra.