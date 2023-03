La carta de tarot para la semana del 20 al 26 de marzo 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Mago

1. El Mago: Todas las herramientas que necesitas para desarrollarte las tienes a tu alcance, es cuestión de poner atención y saber cuáles son tus fortalezas, para usarlas de manera adecuada. No todas las herramientas para tu desarrollo están en el exterior, es momento de buscar en tu interior, es momento de hacer uso de las virtudes que tienes. Te llegó el tiempo de tener control sobre tus acciones y tus emociones, solamente así podrás canalizarlas a donde realmente te sirvan y no seguir desperdigando tu energía en cualquier lugar, situación, persona. Solo con la acción adecuada serás capaz de cambiar tu realidad, la magia solo es utilizar el poder creador con el que todo ser humano nace. En todo lo que tiene que ver con el trabajo esta carta te dice, llegó el momento de activar la creatividad que habita en tu interior, llegó el tiempo de hacer que tus ideas salgan a la luz, hazlas tangibles, que los miedos y la pena ya no sean obstáculo, que digan que tu plan es una locura es más una ventaja porque después aplaudirán tu gran creatividad, entenderán que nadie más hubiera podido hacer las cosas mejor que tú.

2. El Carro

2. El Carro: Será una semana para defender tus ideas, para defender el camino que decidiste tomar, todos a tu alrededor te estarán cuestionando, pero la seguridad con la que tomaste la decisión es impresionante y nada ni nadie te hará quitarte ya de ese camino. Ten en cuenta que ya no hay vuelta atrás, pero saber esto te da aún más valor para no parar hasta alcanzar la meta soñada. Son días muy buenos para planificar viajes, desde unas vacaciones espectaculares hasta un viaje de introspección para aclarar emociones y sentimientos. El viaje que decidas emprender estará perfecto para ti siempre y cuando no pares y te empeñes en seguir avanzando. Pueden presentarse propuesta de matrimonio o noviazgo o tu hacer estar propuestas, si es así, es porque el viaje introspectivo te dio la seguridad de que es eso lo que quieres para tu futuro.

3. Diez de Espadas

3. Diez de Espadas: Cada nuevo comienzo proviene de un final, el final puedo ser tormentoso o de un gran alivio para tu alma, todo lo que se termine en esta semana no lo veas como una tragedia, al contrario, tómalo como un gran aprendizaje para seguir el camino que te trazaste para esta vida, al principio parecerá doloroso, pero la tormenta pasará y al finalizar la semana verás como todo se empieza a aclarar y te sentirás más tranquilo, tranquila. Hay cosas que no son como esperabas o personas que no son como creías, estos días te dejaran grandes sabidurías, no olvides que para crecer hay que soltar, depurar, no siempre se puede ganar y aunque en estos momentos no lo veas seguramente en el futuro saldrás ganando. Esta semana cuídate de traiciones; como la mayoría de estas, puede venir de alguien de toda tu confianza, desde un chisme, hasta una pérdida económica, has uso de tu fuerza interna y no hagas de una traición un chantaje o te hagas la víctima, dale la vuelta a esta acción y sigue adelante sin lamentaciones que te pueden meter en un bucle de victimismo interminable, es mejor cambiar el sentimiento y recuperar el optimismo y la esperanza, para así comenzar la semana nueva con una capacidad diferente. Descansar es de vital importancia, tu cuerpo físico y mental están pasando por un agotamiento profundo.