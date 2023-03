Selena Gomez conquista Instagram con dos fotos sin una gota de maquillaje

La famosa cantante Selena Gomez ha sido protagonista en las redes sociales por sus últimas fotos en las que aparece sin maquillaje, luciendo natural y mirando directamente a la cámara.

Las dos imágenes han logrado sumar cerca de 24 millones de “me gusta” en Instagram, plataforma en la que la artista cuenta con más de 401 millones de seguidores, lo que la convierte en la celebridad con más fans en esta red social.

A pesar de ser una exitosa empresaria con su propia marca de maquillaje, Rare Beauty, Selena Gomez ha demostrado ser una defensora de la belleza natural, compartiendo regularmente fotos sin ningún tipo de retoque en su rostro. La cantante ha sido elogiada por su honestidad y transparencia, mostrando su belleza real y sin tapujos, incluso en algunas ocasiones mostrando pequeñas imperfecciones que la hacen aún más auténtica.

Conocida por ser una de las artistas más populares de la música pop, Selena ha vivido momentos difíciles en su vida personal, lidiando con enfermedades como el lupus y el trastorno bipolar. Sin embargo, la cantante ha logrado superar estos obstáculos con sinceridad y valentía, mostrándose siempre como una persona real, cercana y humana ante sus millones fans.

La estrella también se ha caracterizado por ser una persona sumamente familiar y cada vez que puede, deja que sus seguidores se cautiven al ver cómo disfruta compartir con su familia, especialmente con su hermana menor, a quien ella llama su “humana favorita”. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

En su niñez, Gomez tuvo que luchar contra las inseguridades que surgieron al ser una niña trabajando en la industria del entretenimiento y enfrentarse a los estereotipos que se imponían en la sociedad. Pero con el tiempo, ha aprendido a aceptarse tal y como es, trabajando en su salud mental y mostrándose como un modelo a seguir para sus seguidores.

La marca de maquillaje de Selena Gomez, Rare Beauty, busca acompañar a todas las mujeres en sus diferencias, resaltando la belleza natural y los rasgos que las hacen únicas. La artista ha logrado consolidarse como una de las referentes de la belleza real y auténtica, demostrando que la verdadera belleza radica en la aceptación y el amor propio.

