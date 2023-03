Alejandra Espinoza presumió sus curvas en un enterizo ‘pegadito’

Con mirada coqueta y atuendo de impacto, así fue como la conductora Alejandra Espinoza sorprendió a sus seguidores de Instagram en una fotografía que ya ha dado mucho de qué hablar. Y es que la mexicana no solo presumió sus atributos, también dio una probadita del detrás de escenas de su nuevo proyecto, el reality ‘Mi famoso y yo’.

A través de su perfil oficial, la actriz de melodramas como “Corazón Guerrero” y “Rubí” publicó un carrusel de imágenes con el que mostró el sensual look que portó para el arranque de la nueva producción de televisa en la que comparte créditos con Adal Ramones.

Las postales que incluyó la dejaron ver enfundada en un ajustado enterizo color azul eléctrico que se abrazó a su figura. Además, la pieza fue acompañada por unas zapatillas de punta que combinaron a la perfección con las pulseras ‘chunky’ que utilizó.

En cuanto al maquillaje y peinado, Alejandra Espinoza optó por mantener un look natural para dar todo el protagonismo a su enterizo, dado que este contaba con una pequeña capa que le agregó un toque atrevido.

Así reaccionó el público al modelito de Alejandra Espinoza

Cabe recalcar que no todo fue miel sobre hojuelas para la famosa, pues mientras unos la llenaron de piropos, otros no dudaron en compartir un punto de vista negativo que no pasó desapercibido en redes sociales.

“Tan hermosa que es pero es desconcertante…”, “Es atuendo o disfraz? No se de que trata el programa por eso pregunto” y “Algunas personas muy delgadas se ven más enfermas y no en forma. Todo sea por la salud pero no tanto?”, son las respuestas que se leen bajo su publicación.

Eso sí, no faltaron aquellos fanáticos que salieron en su defensa e instaron al resto de internautas a no emitir juicios sin conocer la verdad detrás de su situación. “Esta clase de comentarios no le ayudan nada… creo que nadie sabe lo que uno pasa fuera de las redes sociales (…) Chicas ya son varios comentarios acerca de su peso, NO HAGAN CARGAMONTÓN🙏🏼😢 Eres linda @alejandraespinoza solo tú conoces tu cuerpo y importante es que seas saludable y estés feliz con ello, saludos desde Perú”, precisó un usuario.

