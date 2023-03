En bikini de color nude Marjorie de Sousa luce su bronceado al descansar en un camastro

Marjorie de Sousa es otra de las famosas que han comenzado la primavera compartiendo en Instagram videos en los que aparecen de vacaciones. Ella lució espectacular en un bikini nude mientras se relajaba en un camastro, presumiendo además un perfecto bronceado.

La bella actriz venezolana publicó otro clip que la muestra en Cancún durante una fiesta a bordo de un yate, y para la ocasión optó por un bikini de animal print: “Pasarla bonito!!! 🥂🥰 esa debe ser nuestra meta diaria 😁 increíble fin de semana 😍en uno de nuestros lugares favoritos”. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

No podía faltar una foto en la que Marjorie sacara su faceta de modelo y recibiera esta estación del año luciendo un body de colores, shorts de mezclilla y sandalias negras tipo gladiador. Su mensaje junto a la imagen fue: “Primavera de mi amor 🪄😍 bienvenida ☀️🌅🌞”. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

