¿La Tierra será invadida por extraterrestres el 23 de marzo?

¿Qué pasará el 23 de marzo de 2023? Un supuesto viajero del tiempo, que viene del año 2671, asegura en TikTok que esta semana una especie extraterrestre “muy hostil” invadirá la Tierra con sus ovnis.

Este supuesto viajero del tiempo, conocido en TikTok como Eno Alaric, cuyo nombre de usuario es @radianttimetraveler, asegura que la invasión de los extraterrestres provocará un enfrentamiento en el que seremos derrotados.

Pero no todo está perdido, dado que el mismo supuesto viajero, alrededor de 8 mil seres humanos serán salvados por otro extraterrestre conocido como “El Campeón“.

“Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable”, explicó Eno Alaric en la plataforma de videos cortos.

Eno no ha dado esta noticia sin algunos antecedentes: en su cuenta de TikTok ha dicho que él es una persona que viene del futuro. Nada menos que del año 2671 y sus viajes en el tiempo le permiten dar noticias de hechos que ya él dice que han sucedido.

Una historia como la que cuenta el supuesto viajero en el espacio no podía dejar de tener su momento apocalíptico, que Eno también ha compartido con sus seguidores. Según su revelación, sólo una pequeña parte de los habitantes de nuestro planeta llegarán a sobrevivir.

Estas supuestas advertencias llegan en el marco de un creciente interés por los denominados Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).

Asimismo, según otro internauta que publica sus propias noticias en YouTube, en días pasados el Pentágono habló sobre una supuesta nave nodriza cerca de la Tierra.

¿Coincidencia de youtubers y Titokers?

¿La Tierra será invadida el 23 de marzo?

Verifiquemos la viral noticia con evidencias:

El usuario de TikTok, quien asegura que es un viajero del tiempo, ya ha hecho antes otras predicciones que han estado lejos de cumplirse. Esto nos lleva a pensar que no es más que un creador de contenido que se nutre a base de información sensacionalista, como esta “noticia”.

Por otra parte, cabe destacar que la supuesta nave nodriza cercana a la Tierra, no es una noticia sobre la nave, sino el borrador de un estudio bajo revisión de la Universidad de Harvard que analiza esa posibilidad. El objetivo del estudio fue estudiar la fìsica de OVNIS altamente maniobrables.

De hecho, cabe recordar también que este fenómeno se ha comenzado a estudiar con mayor seriedad durante el último año. Ahora ya no se le denomina UFO, u OVNI (de Objeto Volador No Identificado); sino que ahora se le denomina UAP, o FANI, (de Fenómeno Aéreo No Identificado).

En este sentido, podemos tener la tranquilidad de que no hay ninguna nave nodriza ni nos amenaza una próxima invasión extraterrestre.

A no ser que se halle evidencia, por ahora solamente es una persona con acceso a Internet que lanza advertencias sin fundamento y ha logrado con esto una excelente audiencia (a la que nos sumamos).

Y ¿qué dicen en las redes sociales?

En las redes sociales no han tardado en reaccionar con humor: “Entonces no tendré que pagar el préstamo del banco, ufff de la que me salvé”, “En el nuevo planeta hace mucho frío, saludos cordiales” o “¿Puedes decirme la hora? Para no hacer planes”, han sido algunas de las respuestas.

