El Pentágono reconoció que no pudo explicar la mitad de los avistamientos de ovnis en 2022

El Pentágono reconoció en su informe anual que el número de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) que logró explicar representa solo la mitad del total de eventos reportados durante el año 2022.

La publicación del reporte se produce luego de que el gobierno decidiera desclasificar el documento. El texto incluye las estadísticas generales de los casos de FANI registrados durante el transcurso de 2022.

En total se contabilizaron 510 informes de avistamientos de FANI, de los cuales el mayor porcentaje fue presentado por personal militar durante 2022. El informe presentado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional detalla que el año pasado se registraron 366 avistamientos, siendo los otros 144 restantes eventos ocurridos entre 2004 y 2017.

De los 366 casos, solamente 195 de ellos pudieron ser explicados, siendo las explicaciones más comunes el uso de globos aerostáticos, drones de uso civil, bolsas plásticas y aves. Esto quiere decir que 171 avistamientos quedaron sin respuesta por parte de los investigadores. Estos explicaron que dichos eventos tuvieron que ser catalogados como “sin caracterizar ni atribuir”, pues desconocen su origen debido a que no contaban con los datos suficientes para realizar una identificación.

Un aspecto que se repitió en buena parte de los informes de avistamientos de FANI fue el hecho de que los objetos se movían de una forma inusual que no podía ser explicada a simple vista. Un aspecto relevante del informe es que este no se refiere a ninguno de estos casos como una posible señal de tecnología extraterrestre.

Centenares de informes

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) informó en diciembre de 2022 que había recibido cientos de informes relacionados con avistamientos de FANI.

“No hemos visto nada que nos lleve a creer que alguno de los objetos que hemos visto sea de origen extraterrestre. No he visto nada (…) que sugiera que ha habido una visita extraterrestre o un choque alienígena”, expresó para la fecha Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para Inteligencia.

El Dr. Sean Kirkpatrick, jefe de la recién reorganizada AARO, indicó que estos casos son investigados como potenciales amenazas a la seguridad nacional. Esto se ve confirmado por las declaraciones de Moultrie quien afirma que cualquier objeto volador no identificado que ingrese a una zona restringida o cerca de ella será considerado como hostil hasta que sea identificado.

Esto también te puede interesar:

– Pentágono revela que ha recibido centenares de informes sobre ovnis

– Pentágono recibe más de 350 nuevos informes de avistamientos de ovnis

– Qué información ha revelado el Pentágono sobre los Ovnis