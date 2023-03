Michael Jordan ya tuvo un acercamiento en su nuevo rol de suegro con la ex de Scottie Pippen

Larsa Pippen y Marcus Jordan, hijo de Michael Jordan, oficializaron hace poco su relación luego de varios rumores. La ex de Scottie Pippen tiene 48 años mientras que el hijo de Michael tiene 32.

En ese sentido Larsa Pippen habló por primera vez de la relación con Marcus y del papel que está jugando Michael Jordan, compañero de su ex en los mágicos Bulls de Chicago de la época de los 90.

Larsa Pippen es ahora la novia del hijo de Michael Jordan (Photo by Greg Doherty/Getty Images)

Larsa Pippen habló sobre su relación con Marcus Jordan y el rol de Michael Jordan como suegro, en exclusiva para The Tamron Hall Show. “Personalmente, realmente no me importan otras personas aquí. Siento que vivo mi verdad“, dijo Larsa.

“Estoy feliz, siento que nos llevamos bien. Marcus es mi mejor amigo y como mejor amigo, siento que tenemos mucho en común“, prosiguió.

De igual manera reconoció que Michael Jordan ya se encuentra al tanto de la relación que mantiene con su hijo y que ya habían tenido una conversación de nuera a suegro, sin embargo el eterno 23 no está interviniendo y Larsa Pippen asegura estar feliz por ello.

Michael Jordan y Scottie Pippen han sido quizás la mejor dupla y la más exitosa en la historia del deporte, juntos llevaron a los Bulls a ganar seis anillos de la NBA.

Sin embargo no han tenido la mejor relación ya que Pippen se ha quejado del trato y el comportamiento de Jordan, sobre todo luego de la serie “The Last Dance”.

Lo que jamás se podrá negar es que juntos formaron parte de uno de los mejores equipos de la historia del deporte de todos los tiempos; ahora ir cosas de la vida, a Jordan le toca ser el suegro de la ex de Pippen.

