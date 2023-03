A un año de la guerra en Ucrania: así documentan las ONG los crímenes de guerra rusos

Desde la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han registrado más de 75,500 crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas rusas. No obstante, pese al incasable trabajo de investigadores y fiscales, podrían pasar décadas hasta que la mayoría de los culpables sean llevados a juicio.

Más de 30 ONG´s ucranianas, agrupadas bajo el nombre de “Ukraine 5 AM Coalition” (Coalición Ucrania 5 AM), apoyan las investigaciones. Su meta es darles voz a las víctimas de las agresiones rusas e imponer penas tanto a los autores directos de los crímenes como a los líderes del Gobierno en Moscú.

Algunas de las organizaciones miembro realizan esta labor desde la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, en 2014. Ahora, comparten sus experiencias con los colegas de la sociedad civil y representantes de las autoridades de investigación.

Tetyana Pechonchyk and Nadia Volkova about Ukraine war crimes & @ICC arrest warrants: why #JusticeMatters, everywhere. https://t.co/QfDDx4zuMx

— Ukraine 5AM Coalition (@Ukraine5am) March 21, 2023