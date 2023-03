Lorena Herrera estalla ante las cámaras tras ser golpeada por un fan | VIDEO

Lorena Herrera, a pesar de ser una de las personalidades más tranquilas, afables y elegantes del mundo del espectáculo hispano, esta vez se hizo viral en redes sociales después de que en un video se le viera visiblemente molesta debido a que uno de sus fans la golpeara.

Pero tranquilos fue de manera accidental tras haber estado en una conferencia de prensa, pero eso no evitó que la actriz se enfureciera por este incidente y explicó el motivo de su reacción.

Este momento en el que hubo alta tensión se dio en la presentación de la obra “Dos por uno” donde compartirá créditos con figuras de la talla de Sergio Mayer, Pepe Magaña y Michelle Vieth, entre muchos otros.

Justo después de esta presentación varios reporteros se acercaron a la actriz para cuestionarla sobre diversos temas, instante en el que su admirador intentó tomarse una selfie junto a la modelo, pero accidentalmente terminó golpeándola en el vientre.

Tras el fuerte golpe, la actriz de Televisa intentó alejarse del lugar enfurecida y con un evidente gesto de dolor. Pero le fue imposible irse pues el recinto estaba abarrotado, por ello tuvo que ofrecer algunas declaraciones a la prensa que estaba en el sitio.

“Sí estoy algo molesta, estoy bien, pero si alguien te da un golpe en la zona donde te operaron es obvio que te duele, es este tumulto, ustedes tienen su espacio y está bien, pero el señor se acercó y… no lo hizo a propósito, pero me pegó y te saca de todo, porque me duele, tengo tres semanas de que me operaron”.

Herrera, ya de mejor mood, destacó que este tipo de acciones le molestan mucho, pues se está recuperando de una operación donde se le retiraron dos hernias.

Y detalló que el proceso fue a través de una laparoscopia, además, señaló que dicho golpe fue muy desafortunado debido a que era la primera vez desde su operación que no estaba usando faja.

“Es por dentro, me lo hicieron con esto, que te meten la camarita y todo esto, laparoscopía, no es que tenga las puntadas afuera pero claro que me duele, o sea, es el primer día que me quito la faja que me comprime”

