Robaron a Andrés Cantor en el partido de Argentina vs. Panamá (Video)

Una fiesta del fútbol fue lo que se vivió el pasado jueves en Argentina tras el primer encuentro de la Albiceleste en esa nación tras ser campeona del Mundo en Qatar 2022. Sin embargo, el reconocido periodista Andrés Cantor fue víctima de robo cuando intentaba ingresar al Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires.

Antes del partido contra Panamá, Cantor se disponía acceder al recinto sin acreditación ni ningún tipo de privilegio, sino como un fanático más. Fue ahí donde lo despojaron de una cadena de oro que colgaba en su cuello.

A través de las redes sociales, comunicador deportivo latino más importante de Estados Unidos contó su experiencia por medio de las stories de su cuenta de Instagram. “¡Un robo incluido!”, compartió.

En las primeras tomas se ve al periodista de Telemundo caminar por la calle, específicamente en la zona de Núñez, narrando las primeras impresionas desde afuera del estadio. En esos clips se puede apreciar que Cantor llevaba una cadena de oro en su cuello, misma que ya no poseía cuando logró ingresar.

“Quería vivir la experiencia completa y la viví. Me robaron la cadenita de oro que llevaba, pero no se pudieron llevar lo más importante, que me regaló mi abuelo, esta medallita… Me arrancaron así la cadenita, pero no pudieron con la medallita, así que yo quería la experiencia completa, la tuve”, relató.

No obstante, el comentarista destacó que no pudieron arrancarle el colgante, una medalla cuyo significado sentimental es grande, pues se la regaló su abuelo. Al final, Cantor terminó disfrutando del encuentro en el que Argentina ganó 2-0 con Leo Messi encabezando la expedición.

El Monumental fue una fiesta antes, durante y después del compromiso. La jornada contó con grandes actuaciones musicales como la del rapero Wos al medio tiempo y su tema “Arráncamelo”, canción que la Albiceleste usó durante toda la Copa del Mundo.

Sigue leyendo:

· “La verdad que estaba destruido”: Andrés Cantor explica todas sus emociones de Qatar 2022 a dos meses de la narración más especial de su carrera

· Vuelve el gesto obsceno del Dibu Martínez, pero ahora con varios jugadores de la Selección de Argentina

· Messi agranda su leyenda y marca el gol 800 de su carrera (Video)

**