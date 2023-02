“La verdad que estaba destruido”: Andrés Cantor explica todas sus emociones de Qatar 2022 a dos meses de la más especial narración de su carrera

Exclusiva

Los cronistas deportivos importan cuando su trabajo consiste en conducir con conocimiento, buen juicio y emoción las acciones de los eventos, sobre todo en los momentos cruciales de las grandes competencias. El relato de Andrés Cantor de la final del pasado Mundial de fútbol en Qatar acompañará las memorias de millones de personas que la vivieron en Estados Unidos a través de Telemundo.

Cuando Gonzalo Montiel, defensa de la selección de Argentina, convirtió el penalti decisivo que le dio a su país la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail de Qatar, las emociones de Andrés Cantor, el distinguido narrador argentino, simplemente se desbordaron.

“Me viene a la mente un día de emociones demasiado fuertes”, recuerda Cantor sobre aquella noche en Doha en la que le tocó ser la voz de una final épica e inolvidable ganada por la Albiceleste en penaltis tras un cardíaco empate de 3-3. “Venía todo tranquilo hasta el minuto 79 y después los corazones tuvieron muchos altibajos”.

En una charla con La Opinión a casi dos meses de aquel día que él considera “uno de los más lindos” de su vida, Cantor comenta cómo lo vivió, si su emoción fue exagerada y por qué lloró en pleno relato.

Pero primero, el recuerdo de ese épico grito de gol del hombre que ha hecho una carrera distinguida en los medios de Estados Unidos haciendo justo eso: gritar goles.

La emoción del periodista argentino Andrés Cantor cuando Argentina sale Campeón del Mundo: "Argentina Campeón del Mundo: desde el cielo lo hizo Diego y ustedes jugadores" pic.twitter.com/ig3sN4IhiT — La Opinión (@LaOpinionLA) December 18, 2022

“La verdad que estaba destruido”, revela Cantor sobre esos momentos culminantes tras la batalla entre argentinos y franceses que se extendió por más de 120 minutos. Existe consenso en que ha sido la mejor final de un Mundial masculino de la FIFA.

Con el marcador 3-3 en los instantes finales del segundo tiempo extra, Francia tuvo la oportunidad de anotar el gol del bicampeonato en los últimos instantes, pero el controvertido portero Emiliano Martínez hizo la atajada salvadora tras el disparo de Kolo Muani. Eventualmente, esa jugada pemitió a la Albiceleste obtener su tercera Copa del Mundo tras las de 1978 y 1986.

Así lo vivió Cantor: “Estoy absolutamente destruido por adentro porque sentí que se le escapaba a Argentina y en esos dos segundos de que bota el balón y cae en los pies de un jugador [francés] yo estoy procesando cómo es que voy a gritar el gol más largo de todos los que grité en el Mundial, porque iba a ser la consagración de Francia siendo bicampeón del mundo”.

Minutos más tarde, vino el tiro de Montiel para la coronación argentina.

“Sabía que si Montiel convertía, Argentina era campeón, pero tenía que manejar bien mis emociones porque si lo erraba Francia tenía una oportunidad más”, dice Cantor. “Cuando Montiel convierte, se me soltó absolutamente todo… Necesitaba alguien con quien abrazarme”.

En ese momento, Cantor trataba de sujetar a Claudio Borghi, quien estaba sentado a su lado como analista en la transmisión. El exseleccionado argentino y campeón mundial en 1986 en un momento dado consuela a Cantor, quien seguía hablando en pleno llanto.

“Lo que vio la gente es el verdadero Andrés Cantor. Me ganaron las emociones, lo sé, pero creo que tuve la libertad de hacerlo porque en definitiva mi país terminó siendo el campeón del mundo”, reconoce el cronista que es sinónimo de fútbol en Estados Unidos y que incluso ha aparecido en los Simpsons.

Cantor lamenta por quienes se dieron por ofendidos

Su narración fue para recordar, pero también es cierto que muchos aficionados que no estaban con Argentina en el Mundial criticaron a Cantor en redes sociales por la manera de emocionarse tanto mientras estaba al aire.

“Sería el hipócrita número uno si no quiero que Argentina sea el campeón del mundo”, dice Cantor al preguntarle si es válido llegar al punto de “ponerse la playera de su país” en una transmisión. “No creo haberle faltado el respeto a nadie, fui muy genuino y si me tomé esa licencia de soltar las emociones y de mostrar a un hombre de 59 años llorando en televisión nacional, bueno, lamento por quienes se pudieron dar por ofendidos, pero creo haber sido lo suficiente profesional a lo largo de los 123 minutos y a la hora de la definición de penales en el análisis del juego”.

Cantor aclara que no se arrepiente absolutamente de nada en dicha narración, y señala: “Me estaba preparando mentalmente para gritar el gol que seguramente se hubiera viralizado por todo lo contrario a lo que se viralizó este: un argentino gritando el gol de Kolo Muani por 45 segundos habiéndose consagrado Francia campeón del mundo”.

Mirando al futuro, Andrés Cantor ya se ilusiona desde ahora con el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, donde el comunicador de Telemundo garantiza que se romperá el récord de boletos vendidos: “La pelea por los boletos va a ser, uuuuuhhh, brutal”.

“El Mundial de 2026 será muy especial porque será la vuelta a casa”, agrega acerca de la expectativa de volver a ser el narrador principal (Telemundo tiene los derechos del evento). “Mi carrera digamos que tiene un antes y un después de lo que pasó en el ’94 por el hecho de haberse jugado aquí en Estados Unidos, y ahora vuelve a casa y esperamos estar ahí”.

Andrés Cantor, aquel lector del periódico La Opinión

A pregunta expresa sobre los días en que vivía en Los Ángeles, donde estudió y dio pasos importantes en su carrera periodística, Andrés Cantor revela que era un fiel lector del periódico La Opinión.

Andrés Cantor en una visita previa a La Opinión. /Foto: Ricardo López J.

“Para mí que crecí en Los Ángeles, La Opinión era la biblia del deporte. No existía internet, no existía cómo enterarte de las noticias del fútbol. Yo me levantaba y creo que costaba $25 centavos en la época en la que yo lo compraba, y lo primero que hacía era sacar la sección de Deportes”, recuerda el cronista, quien luego ya como comunicador conoció en las coberturas locales de fútbol, boxeo y otros deportes a destacados periodistas de La Opinión como Rigo Cervantez, Fernando Páramo y Chiquilín García.

“Fue muy linda esa época, muy distinta a la que vivimos hoy porque obviamente existen otras maneras de informarse casi al instante. En esa época nos levántamos temprano, íbamos a buscar La Opinión para enterarnos de lo que estaba pasando en la ciudad [de Los Ángeles] y en el mundo del fútbol y de los deportes”.

Leer más:

– Andrés Cantor recibe el premio Colin Jose Media 2020 del Salón de la Fama del Fútbol de EE.UU.

– Una charla con Enrique “Perro” Bermúdez: habla de su adiós a los Mundiales tras narrar 12

– Revelan la causa del súbito fallecimiento del periodista Grant Wahl en pleno juego de Qatar 2022