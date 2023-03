Brandon Moreno sueña con incursionar en el boxeo y se confiesa admirador de Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez

Brandon Moreno es sin duda uno de los deportistas más admirados actualmente en México, además es junto a Alexa Grasso y al Pantera Rodríguez, uno de los tres campeones del UFC que tiene el país azteca en los actuales momentos.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, Brandon Moreno aseguró que tenía el sueño de incursionar en el boxeo y tener un paso así sea muy breve. Me encanta el boxeo, no quito el dedo del renglón que por ahí, nada más para quitarme la cosquillita lo haga”, dijo.

“Sólo quiero quitarme la cosquilla y por ejemplo Capetillo me dice ‘oye traes el nivel, no sé qué tan alto, pero me dice traes el nivel para competir, tal vez una, dos peleas de boxeo y después ya bye bye adiós“, prosiguió el campeón del mundo del UFC.

Cabe recordar que Jorge Capetillo, entrenador de figuras de la talla de Tyson Fury, se integró al equipo de trabajo de Moreno, razón que hace presumir de que el entrenador ha ayudado a mejorar los dotes de “The Assassin Baby” como pugilista.

Moreno destacó que los mexicanos nacieron para pelear, razón por la cual tiene varios ídolos en la historia del boxeo azteca. “Hay personas que admiro, admiro muchísimo lo que fue Julio César Chávez para el boxeo, Barrera, Juan Manuel Márquez, Terrible Morales. Me voy por este ramo de peleadores, si siento mucho respeto por ellos y creo que ellos demostraron que los mexicanos estamos hechos para pelear“, reiteró.

También recordó el 2018 como el año en el que empezó a practicar boxeo, y que la llegada de Jorge Capetillo le ha funcionado para mejorar y complementar su técnica.

