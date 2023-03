Eugenio Derbez se despide de Chabelo con emotivo mensaje: “Fue mi maestro” | VIDEO

El mundo del espectáculo hispano está de luto después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de Chabelo. Y uno de los que está desconsolado por su muerte es el famoso Eugenio Derbez.

Fue durante una entrevista con Telediario y la presentadora María Valdez Doria, donde Eugenio reveló lo que ha significado Chabelo en su carrera. Pues cabe recordar que trabajaron juntos en el famoso show “En familia con Chabelo”.

“Me levanté con la noticia y no sabes cómo me duele. Hace como un mes mi hijo José Eduardo estuvo con Chabelo porque trabaja con su hijo. No sabes cómo me parte el corazón, para mí Chabelo fue uno de mis más grandes maestros para esta carrera”. EUGENIO DERBEZ

Durante el tiempo que trabajaron juntos en el show, Derbez era el responsable de mover la tómbola de los que serían los elegidos para concursar en el programa.

Ante esto, Eugenio no dudó en revelar que cuenta con múltiples anécdotas con el reconocido presentador. Por lo que asegura que le duele mucho la partida del gran personaje que fue y sobre todo el mentor que se convirtió para él.

▶️ En exclusiva con @MaguichaDoria, Eugenio Derbez brindó algunas declaraciones sobre la muerte de ‘Chabelo’ y confesó que lo considera su más grande maestro.



📺 Mantente informado en el #TelediarioMatutino con @Deb_Estrella, @rodrigoricom2 y @mkarcz pic.twitter.com/o1JxmN5VQG — @telediario (@telediario) March 25, 2023

Pero fiel a su estilo, Derbez dio a conocer la mayor lección que le dio Chabelo cuando era parte de su programa, pues lo terminó despidiendo, algo que al final, Eugenio agradeció.

“Tengo muchas experiencias con Chabelo, y lo he dicho, no porque haya fallecido ahorita, pero para mí fue mi gran maestro, todo lo que no me enseñó mi mamá, lo aprendí con él. No te puedes imaginar lo que aprendí” EUGENIO DERBEZ

Y para finalizar, el hijo de Doña Silvia Derbez dio a conocer que realmente sólo le quedan gratos recuerdos del actor, pues era una persona amable, pero eso sí, muy exigente en términos profesionales.

“Te voy a contar una anécdota muy interesante, me acuerdo de que estaba yo tratando de hacer mi carrera cuando era yo joven y cuando me contrata Chabelo, me contrata para básicamente mover la catafixia, que era nada mover la catafixia y sacar el papelito. Nos llevábamos muy muy bien. Cuando estaba yo trabajando con Chabelo tenía como 27, quizá y ahí llevaba yo muchos años, de verdad picando piedra. Y de repente yo haciendo varias lo que me cayera era mover la catafixia y estar con Chabelo y ahí fue donde me metí a trabajar de asistente del mago Frank que muy poca gente lo sabe, pero fui asistente del mago Frank, yo era el que le pasaba el conejo el que sacaba la varita luego hace un sketch yo era asistente del mago Frank orgullosamente” EUGENIO DERBEZ

Por el momento, se reveló por medio de su familia que su velorio será únicamente privado para los familiares y amigos del actor. Debido a que una de sus últimas voluntades es que no quería que se juntara muchísima gente para despedirlo.

