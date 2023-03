Alexa Dellanos presume su curvilínea figura en bodysuit de color nude

Durante varias semanas Alexa Dellanos dejó de publicar en su cuenta de Instagram, y ahora ha dado a conocer cuál era la causa. En sus historias de esa red social la influencer de moda y estilo de vida compartió un video en el que aparece usando un ajustado bodysuit nude, e informó a sus seguidores que se encuentra en una etapa post operatoria, pues se decidió a volver a lucir su figura natural: “Amigos, esto es una semana después de la operación. Quise venir aquí antes de irme a dormir. Estoy muy cansada, pero finalmente me siento más normal”.

Alexa también posó junto al doctor que la operó, y es notorio que, aunque ella sigue luciendo sus curvas, su cuerpo aparece con menos volumen. El mensaje que escribió fue: “Hoy es un día que nunca olvidaré. Gracias @therealdrzach por regresarme a mi yo natural”. Su mamá, Myrka Dellanos, también se pronunció al respecto, y comentó: “Esto es increíble!!!!!! ¡Regresar a ser natural es la mejor decisión siempre!” View this post on Instagram A post shared by Zachary Okhah, MD (@therealdrzach)

Adicionalmente Alexa compartió algunas fotos de las que le fueron tomadas para la edición alemana de la revista Harpers Bazaar, en las que dio rienda suelta a su faceta de modelo, luciendo espectacular. Ella calificó la experiencia como “un sueño hecho realidad”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

