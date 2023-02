Alexa Dellanos se toma una selfie en el baño, usando un minivestido rojo que resalta su cintura

Alexa Dellanos ya cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos complació con una colección de imágenes que tituló como “la vida es buena”, sobresaliendo una selfie tomada en el baño y con la que presume su minicintura al usar un vestido rojo.

La influencer de moda y estilo de vida también compartió una serie de videos grabados por ella misma, que la muestran en diversos eventos públicos y posando en su casa. En uno de los clips aparece durante unos segundos su mamá, la conductora Myrka Dellanos. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa Dellanos se encuentra promocionando su línea de tops y leggings deportivos, siendo ella misma quien los modela. En la cuenta de Instagram de la firma publicó un video que la muestra en el gimnasio, luciendo su escultural figura y haciendo algunos ejercicios en un aparato. View this post on Instagram A post shared by FLEXBODY (@flexbodyx)

