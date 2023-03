Corea del Norte dispara misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón

Corea del Norte disparó este lunes dos misiles balísticos de corto alcance, el más reciente en su oleada de pruebas armamentistas de las últimas semanas, informaron las fuerzas armadas surcoreanas.

“Nuestras fuerzas armadas detectaron dos misiles balísticos de corto alcance disparados desde la zona de Junghwa en la provincia de Hwanghae del Norte a las 07H47 (22H47 GMT) en dirección” al Mar de Japón, indicó el Estado Mayor Conjunto (EMC) de Seúl en un comunicado.

'Our military detected two short-range ballistic missiles fired from around Junghwa area in North Hwanghae province from 07:47 am (2247 GMT) towards the East Sea,' South Korea's Joint Chiefs of Staff said, referring to the Sea of Japan

Read more here ➡️ https://t.co/FbmmtHClQh

— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2023