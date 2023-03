LeBron James perdió en su regreso con los Lakers y se llevó un gesto en su contra por un jugador de los Bulls

Los Angeles Lakers ya cuenta de nuevo con su máxima estrella, LeBron James, luego de que el jugador estuviese ausente por 13 partidos por lesión. Sin embargo, ni con uno de los mejores de la liga pudieron evitar la caída 108-118 ante los Chicago Bulls.

En su retorno, James, salió del banquillo por segunda vez en veinte años de NBA, y aunque regresaba de una lesión pudo meter 17 puntos en un partido que no pudo sumar a su causa.

Los Lakers con récord de 37-38 habían perdido 5 de los 13 partidos que su estrella LeBron James estuvo de baja, algo que se esperaba cambiar tras el regreso del jugador, pero aún así no pudo evitar la caída del conjunto angelino.

Officially Official pic.twitter.com/JhClyC0eGZ — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 26, 2023

LeBron no ha estado en acción luego de lesionarse el 26 de febrero pasado jugando contra los Dallas Mavericks, por eso es que todas las esperanzas están puestas en una posible reacción comandada por James de cara a los próximos compromisos.

Ambos equipos se volverán a enfrentar el miércoles en Chicago, siendo este uno de los siete juegos que le queda a James y a Los Lakers por jugar en la temporada regular de la NBA.

Provocación de Beverly ante LeBron James

Con el regreso de James a la cancha, Patrick Beverly, ex de los Lakers y de los Clippers, provocó a LeBron tras marcar ante su marcaje y tacharle de ‘demasiado bajo’ para poder contenerle. Sin embargo, el hábil jugador del cuadro angelino no cayó en la provocación y simplemente ignoró al rival que rápidamente se hizo viral en redes. Pat Bev did the "too small" on LeBron 💀 pic.twitter.com/VweeoypwXJ— Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2023

Sigue leyendo:

· Un peleador de la UFC señaló a LeBron James de utilizar dopaje: “Sé lo que está tomando”

· LeBron James reveló un sueño donde se enfrentaba a Michael Jordan en una final “épica”

· LeBron James causa divertida reacción al sentarse al lado de una niña que quedó boquiabierta (Video)