VIDEO: Dos inmigrantes cubanos llegaron a Florida a bordo de un ala delta con motor

Dos cubanos fueron detenidos el sábado en el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, al sur de Florida, luego de que llegaran a bordo de un ala delta con motor.

Adam Linhartd, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado Monroe, informó de que los dos ciudadanos cubanos aterrizaron a las 10:30 am hora local, tras un vuelo de menos de dos horas.

Posteriormente fueron entregados a la Patrulla Fronteriza.

Medios de Miami identificaron a los dos inmigrantes cubanos como David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, los cuales volaron desde la costa de la provincia de La Habana y ahora se enfrentan a ser deportados.

La hermana de Ismael dijo en una entrevista para Telemundo que las familias de ambos no sabían lo que estaban planeando y pidió a las autoridades de Estados Unidos que no los devuelvan a Cuba.

“Ellos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagarlo”, dijo Laura Hernández Chirino a Telemundo.

“Si a ellos los regresan el problema que se van a buscar no tiene palabra, no se compara con nada. El problema que se van a buscar va a ser gigantesco, no van a poder ser nadie mas nunca en su vida”, dijo la hermana de uno de los dos pilotos.

La Patrulla Fronteriza se limitó a informar en sus redes de la detención de los migrantes sin dar detalles y a agradecer la colaboración de la Oficina del Alguacil de Monroe.

Residentes de la zona lograron captar en video a los dos hombres durante el vuelo, momentos antes de aterrizar en el cayo.

La turística isla de Cayo Hueso está situada a un centenar de millas (160 kilómetros) de Cuba y es como el resto de los Cayos de Florida una zona en la que desembarcan las rudimentarias embarcaciones en las que dejan el país vecino.

Las llegadas por aire, como la de hoy, no son habituales.

En octubre de 2002 un piloto cubano a los mandos de una antigua avioneta monomotor Antonov, de fabricación rusa, aterrizó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ubicado en medio del inmenso humedal de los Everglades.

En el año fiscal de 2022 (del 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022), un total de 6,182 migrantes cubanos fueron interceptados en aguas del Estrecho de la Florida, una cifra muy por encima de los 838 detenidos el anterior periodo fiscal.

En lo que va del años fiscal en curso, iniciad el 1 de octubre de 2022, se ha interceptado a 5,862 cubanos, una cifra alta teniendo en cuenta la de todo el año fiscal anterior.

Los cubanos han estado llegando también en cantidades récord desde 2021 a la frontera terrestre con México, pero desde enero cuentan con un programa humanitario que permite a los beneficiarios entrar y trabajar en Estados Unidos por dos años si tienen un patrocinador que se hace responsable de ellos económicamente.

La medida, que se aplica también a venezolanos, nicaragüenses y haitianos, tiene como objetivo evitar llegadas masivas de inmigrantes a la frontera.

En lo que va de 2023, según informaron esta semana medios cubanos, la cantidad de migrantes irregulares devueltos a Cuba asciende a 2,798, de los cuales 2,008 salieron de Estados Unidos.

Con información de EFE

