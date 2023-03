Investigadores chinos revelan que las esferas de cristal de la Luna almacenan grandes cantidades de agua

Investigadores chinos descubrieron que las esferas de cristal de la superficie lunar almacenan agua en su interior, un hallazgo que supone la existencia de una valiosa reserva de este recurso para futuras actividades en la Luna, según se detalla en un estudio publicado este lunes por la revista Nature Geoscience.

Las esferas de cristal, también conocidos como cristales de impacto, se habrían formado en la Luna por la acción de la fundición y posterior enfriamiento de rocas, tras una actividad volcánica pasada y luego de recibir grandes impactos de otros objetos espaciales.

Article: A solar wind-derived water reservoir on the Moon hosted by impact glass beadshttps://t.co/p3wrP4rKeb pic.twitter.com/G7SYgvPFlq

— Nature Geoscience (@NatureGeosci) March 27, 2023