Juguete engañó a científicos y declaran como falso el hallazgo de un aterrador tiburón duende en el Mediterráneo

Un grupo de científicos tuvo que retractarse de haber informado sobre el hallazgo de un extraño tiburón duende en el mar Mediterráneo, debido a que este se trataría de un juguete.

Los tiburones duende son animales marinos de los que no se sabe mucho, debido a que viven en aguas profundas. Sus avistamientos son muy raros.

Se caracterizan por tener una apariencia aterradora, con unas mandíbulas y dientes sobresalientes. Si bien es posible que un tiburón de este tipo pueda estar merodeando en el Mediterráneo, nunca nadie ha visto uno allí.

Una foto de un tiburón sin comprobar

La historia se remonta a agosto de 2020, cuando un hombre griego no afiliado al campo científico llamado Giannis Papadakis subió una imagen a las redes sociales, en la que se observa un extraño tiburón duende apoyado sobre unas rocas.

La imagen de este espécimen acabó en las manos de grupo de científicos, que se basó solamente en la fotografía -sin analizar el cuerpo del animal- para incluir al tiburón duende en un informe de la revista Mediterranean Marine Science en mayo de 2022.

Críticas por la apariencia del animal

En noviembre del mismo año, un grupo de investigadores escribió un artículo de protesta en el que se cuestionaba la veracidad del ejemplar hallado en las costas griegas, afirmando que tenían “dudas” de que este tiburón duende “sea un espécimen natural”.

Estos especialistas aseguraban en sus críticas que el tiburón de la foto carecía de dientes, tenía aletas muy redondas o que sus cavidades branquiales estaban cerradas, y no correspondían a las características de un ejemplar original.

Asimismo, las críticas llegaron de otros especialistas en tiburones: “No se ve bien. Es demasiado pequeño y sus branquias no parecen estar realmente abiertas. No se ve natural en absoluto“, dijo David Ebert, autor del libro “Tiburones del Mundo”, en declaraciones recogidas por el New York Times.

Similitud con un juguete de plástico

La discusión científica tomó mayor revuelo cuando en las redes sociales se viralizó la imagen de un juguete de un tiburón de plástico vendido por la compañía de juguetes italiana DeAgostini, la cual tiene un notorio parecido al animal marino encontrado en Grecia.

Este juguete “muestra una gran similitud con el espécimen de la imagen publicada”, afirmó al New York Times Jürgen Pollerspöck, investigador independiente de tiburones y autor del artículo que cuestiona la autenticidad del espécimen.

Cambio del estudio y posterior resignación

A principios de marzo de 2023, los autores del criticado artículo se vieron en la obligación de hacer algunas modificaciones. Insistieron en que el animal era real, pero que se trataba de un embrión que, en vez de 30 pulgadas, medía siete.

Sin embargo, durante la última semana, se retractaron de la publicación: “Los autores mencionados eliminan estas publicaciones recientes debido a la incertidumbre restante, ya que se basan en la observación visual de un ciudadano (ciencia ciudadana), sin que se disponga de un espécimen”, señalan.

“La información disponible no era adecuada para apoyar este registro basado únicamente en pruebas fotográficas y contacto directo entre los autores y el ciudadano”, concluyen.

