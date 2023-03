Paulina Goto se luce en ajustados leggings al colgarse de un aro y practicar ballet

Desde que comenzó su carrera Paulina Goto dio a conocer que una de sus grandes pasiones era el ballet, pero no mostraba sus ensayos en sus redes sociales. Ahora sorprendió a sus fans al publicar en Instagram un video en el que aparece usando ajustados leggings nude y ejecutando una larga coreografía, demostrando su flexibilidad al colgarse de un aro.

La bella actriz también compartió un clip que la muestra en varios momentos del rodaje de la cinta “Entra en mi vida”, una comedia romántica que marca su regreso al cine. Para su personaje le pintaron un tatuaje en un brazo, pero ella no dejó de bailar al ritmo del tema “Calm down” de Rema y Selena Gomez. View this post on Instagram A post shared by Paulina Goto (@paulinagoto)

Hace algunas semanas -y también de manera sorpresiva- Paulina dio a conocer que se casó, pero eso no le ha impedido seguir con sus actividades profesionales, sobre todo algunas de modelo. En una reciente sesión de fotos ella lució su figura usando un ajustado minivestido de color rosa que combinó con botas blancas, impresionando a sus seguidores en esa red social, que son ya más de cinco millones. View this post on Instagram A post shared by Paulina Goto (@paulinagoto)

