Sin ropa interior y con el saco abierto Paulina Goto deja ver su lado sensual

Este año Paulina Goto sorprendió con una imagen más sexy que encantó a sus fans, y ahora, a través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de imágenes en las que explotó su faceta de modelo, al usar atuendos con el saco abierto y revelando que no llevaba ropa interior.

La actriz y cantante mexicana obtuvo más de 125,000 likes por unas imágenes que la muestran en el baño y en la piscina, luciendo su figura en un minibikini nude. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Playita y nos vemos hoy”. View this post on Instagram A post shared by Paulina Goto (@paulinagoto)

Hace algunos días Paulina Goto fue la invitada especial en la entrega de los Tú Awards, y para la ocasión optó por un outfit compuesto por un enterizo con transparencias y botas blancas. Ella también posó junto a sus fans, sus bailarinas y algunos influencers. View this post on Instagram A post shared by Paulina Goto (@paulinagoto)

