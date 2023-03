Selección de México de Baloncesto no cierra las puertas a Juan Toscano-Anderson de cara al Mundial FIBA 

Aunque Juan Toscano-Anderson dijo que no estaría más en la Selección Mexicana de Basquetbol, pero ahora Omar Quintero, coach de los ‘12 Guerreros’, se encargó de explicar que el elemento que hace vida en la NBA tiene las puertas abiertas de cara a los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y la Copa del Mundo de la FIBA.

“Me sentí muy feliz por ver a mis amigos cumplir un sueño (clasificar al Mundial), pero para mí… no voy a volver con la Selección. Eso fue una parte de mi vida. Ahora me voy a enfocar mi carrera en la NBA”, fue lo que dijo Toscano-Anderson sobre su no participación en los próximos compromisos con México.

No obstante, ocho días más tarde, el entrenador de la Selección Mexicana habló y explicó como es que Toscano y todos los jugadores tienen la puerta abierta para así colocarse la playera azteca para así representar a todo el país.

“Todos tienen la puerta abierta. Todos son bienvenidos. La decisión de Juan es respetable. Es un verano muy importante para él, tiene que volver a agarrar otro contrato en la NBA. Quiere enfocarse en eso. Si él cambia la decisión, seguro nos lo hará saber. Es bienvenido”, dijo Quintero.

“Todos se van a ganar el lugar. Van a ser 30 jugadores (contemplados para afrontar las tres competencias del año para el equipo varonil mayor) y nadie tiene el lugar asegurado. Va a ser una bonita competencia interna”, añadió el coach del equipo nacional.

Solo el tiempo nos dirá si el elemento que ahora juega en el Utah Jazz de la NBA podrá o no estar nuevamente con la selección mexicana de baloncesto en una de las competencias previamente mencionadas.

