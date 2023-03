Sin Censura, el programa pionero en redes crece: ya tiene sus propios estudios

A 7 años de lanzar Sin Censura, el programa de noticias pionero en las redes sociales, entró a una nueva fase con programación las 24 horas del día y está estrenando sus primeros estudios.

“En esta nueva etapa hemos abierto dos estudios muy austeros en una casona en la Ciudad de México que logramos rentar, pero con los fierros que se necesitan para seguir creciendo”, dijo el periodista Vicente Serrano, creador y director de los programas Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media.

A Vicente lo animó a dar el siguiente paso con un nuevo formato, lo rudo, dice, que percibe la intentona de personajes como Loret de Mola, Carlos Alazraki, Carlos Marin y otros impresentables por adueñarse de las redes sociales y hacer contenidos que ya están generando una audiencia.

“Se me ha ocurrido que la única forma de avanzar es estando unidos. Nosotros podemos tener audiencia, compromiso y honestidad, pero no tenemos su dinero”.

Por eso asegura que “unidos somos mas y por eso he invitado a periodistas como Jorge Armando Rocha, Jaime Hernandez, Jonathan Pérez, Ricardo Sevilla, y he incluido a jóvenes que vienen empujando fuerte como Camila Martinez, Stefany Lavalle; y a compañeros que siempre he visto que tienen una posibilidad como Marcelino Gómez Brenes, además de Toño Ruiz y tu servidor”,

Lo que Vicente busca con su nuevo proyecto “es hacerle la competencia a las voces chayoteras desde una trinchera independiente”.

Vicente Serrano entrevista al doctor Alfredo Jalife en Sin Censura. (Cortesía)

Junto con su hermano Ricardo Serrano, el periodista sonorense inició SIn Censura hace 13 años, primero en la radio, luego en la televisión y hace como 6 o 7 años se enfocó exclusivamente en las redes sociales.

“Fuimos uno de los primeros en animarse a hacer un noticiero en ese formato”.

Pero ahí no paró todo, Sin Censura – dice Vicente – fue el primer medio digital al que acreditaron para cubrir en Las Mañaneras, las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y después de haber empezado Sin Censura desde Chicago, el periodista relata que la misma audiencia y el empuje de la gente lo llevó a mudarse a México, y hacer de la capital mexicana, su campo de acción.

“Eso pasó en 2019 cuando vine a recoger mi acreditación para Las Mañaneras”.

Vicente, quien a los 18 años dejó su natal Navojoa para emigrar a Estados Unidos en busca del sueño americano, no puede ocultar su emoción por el éxito de Sin Censura, a pesar comenta de “las amenazas y las puñaladas traperas” que le han asestado.

“Estoy saboreando el sueño mexicano al ver como la gente nos apoya y que no pasamos desapercibidos para el círculo político”.

A nivel personal, dice que regresar a México le ha dado la oportunidad de estar en contacto con familiares y amigos.

Lo más difícil – dice – han sido los gritos de odio que lo llaman chayotero y palero, y lo critican por pensar diferente.

“Si dicen que soy vendido y que mi voz es pagada y comprada, que lo demuestren. Así como nosotros hemos exhibido a Raymundo Riva Palacios y a otros”.

Vicente considera que esos señalamientos provienen de los damnificados de la 4T.

“Otra cosa que ha sido difícil es que al interior del movimiento de la 4T todavía hay muchas personas que lo quieren ver hacia abajo, por ser un YouTubero, y le dan prioridad a las entrevistas con López Doriga y Javier Alatorre”.

Vicente Serrano , periodista creador del programa Sin Censura. (Cortesía Gunther Castillo)

A su juicio, esos personajes de la 4T que menosprecian a Sin Censura le hacen daño al periodismo. “Lo entendería de los panistas y de otros políticos”.

Cuando trabajó como periodista en Estados Unidos dice que le tocó ser blanco de la corrupción política y ver como los medios se doblaban ante los políticos.

“MI salida de la televisión se dio luego de una investigación policiaca. El tiempo nos dio la razón. Esos políticos fueron arrestados por el FBI”.

Añade que en Estados Unidos hay un sector que es parte del periodismo corrupto, vendido y grosero con sus audiencias. “No dicen groserías, pero son groseros al mentir”.

Vicente confía que haberse mudado a México para trabajar como periodista ha sido una experiencia enriquecedora profesional y personal.

“Yo me definí y opté por ser honesto con la audiencia. No puedo abrirle la puerta a quienes han saqueado a México, y mi estilo siempre ha sido combativo”.

Y asegura que no cree en un periodismo objetivo. “En las reuniones editoriales, de manera subjetiva defines lo que vas a presentar; y le digo a la gente que no crea en la objetividad a pesar de que Jorge Ramos o López Doriga les digan que son objetivos. Uno

tiene que saber como audiencia que todo está manejado por las opiniones y fobias que tiene el director, el conductor y quienes forman el equipo editorial”.

Y considera que hay mucho por hacer para limpiar el periodismo.

Una de las cosas que le ha llamado la atención son los conductores que se creen dioses e iluminados. “Son las famosas vacas sagradas y figuras encumbradas a quienes desde mi trinchera he tratado de dinamitar”.

Hace ver que Sin Censura ha logrado colocarse en el lugar donde está por la audiencia, y por la democratización de los medios obtenida a través de las redes sociales.

De izquierda a derecha, Ricardo Serrano, la doctora Leticia Calderón Chelius, Vicente Serrano y Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura en Las Mañaneras de AMLO. (Cortesía Gunther Castillo)

Vicente revela que SinCensura TV ya tiene página oficial en Facebook, y muy pronto contará su propio sitio web en SinCensuraTV.com

“Queremos abrir un camino para no estar a merced de las decisiones de las plataformas de YouTube”.

Así que espera que la apertura de sus estudios, y la transmisión de información desde las 6 de la mañana durante las 24 horas, sea el primero de muchos proyectos desde las trincheras independientes.

“El mensaje es que vamos con todos, y toda nuestra información es original. Así que si nos quieren tumbar, no lo van a conseguir porque estamos unidos”.

Vicente dice que no le tiene miedo a soñar porque los sueños se hacen realidad cuando eres disciplinado, trabajador, honesto y sé tiene el corazón del lado correcto.

“Nunca me imaginé que Sin Censura iba a tener tanta audiencia. Debatir no ha sido en vano; y la única razón por la que no nos ha dado una entrevista es porque soy muy grosero, pero no deshonesto”.

La respuesta generosa de la gente a SIn Censura, dice que le hace sentir un mayor compromiso en su trabajo.

Algo que distingue a Vicente es que siempre invita a su audiencia a visitar los canales y programas de sus colaboradores e invitados.

“El sol sale para todos. Me da mucho gusto que haya compañeros a quienes les rogué para que abrieran su canal, y ahora viven y viven bien de esos canales”.

Por lo tanto, sostiene que en la medida que existan más voces independientes y fuertes, todos ganamos.

“No solamente Vicente Serrano gana sino que los millones de personas se merecen tener un buffet de opciones informativas y decidir lo que necesitan”.

Agrega que hay mucha gente que ha dejado la piel no solo en Sin Censura sino en otros espacios para darle la batalla a las voces chayoteras que se han vendido al mejor postor.

Y también reconocer a las personas que por años han estado detrás de las cámaras y micrófonos de Sin Censura.

“Tan importante es el trabajo de uno que da la cara como el del que aplasta el botón para que uno esté en en vivo”.

Y recuerda que inició su carrera, juntando cables, trayendo cassettes. “Tengo un gran respeto por todas esas personas que son los héroes de los programas informativos”.