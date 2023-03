En ajustado enterizo negro Alexa Dellanos luce su nueva figura

Alexa Dellanos se ha mostrado muy satisfecha con su nueva figura, y lo dejó ver en un video que compartió en sus historias de Instagram. Usando un ajustado enterizo negro ella presumió su minicintura, y escribió en su publicación el mensaje: “Día a día estoy mejorando. Día 11 post-operatorio”.

La influencer de moda y estilo de vida conserva sus espectaculares curvas, pero es notable que su cuerpo ya tiene menos volumen. En otro clip mostró los resultados: “Todavía muy hinchada, pero estas son mis caderas naturales. Mi sueño de ser natural de nuevo se hizo realidad”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Alexa continúa con la promoción de su línea de leggings deportivos; en dos fotos que publicó ella aparece sentada en el piso y posando muy sensual antes de realizar sus rutinas, usando un conjunto de color naranja que delineó al máximo su figura. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

