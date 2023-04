Jürgen Damm niega haber sido apartado de la plantilla del América a pesar de estar entrenando con la sub 20

Jürgen Damm negó estar apartado del Club América a pesar de encontrarse entrenando junto a la sub 20 del equipo. De igual forma aseguró que se encuentra enfocado en seguir mejorando con los azulcrema para poder contar con una oportunidad dentro del equipo. Asimismo negó algún problema desde el Clásico Nacional, al que diversos medios aeguraron que se había negado a viajar con la plantilla.

“Totalmente falso, todo jugador quiere estar jugando, quiere tener minutos, pero en ningún momento hubo algo de eso. Yo siempre he trabajado, a disposición del técnico y creo que lo más importante es que al grupo le vaya bien y en ese sentido América ha hecho un gran torneo“, dijo Damm en entrevista para Fox Sports.

“El América ha tenido grandes juegos y no queda más que trabajar hacer las cosas bien pues es el equipo más caro y por ende hay mucha competencia, mucha calidad, así que es entendible, no queda más que seguir trabajando“, prosiguió.

Jürgen Damm niega estar separado del plantel de América aunque hoy entrenará con la 20 pic.twitter.com/77S2kdvgcb — Enrique Mtz Villar (@enrique_mtzv) March 31, 2023

Jürgen Damm no negó el hecho de estar entrenando con la sub 20, por el contrario, lo confirmó y destacó querer prepararse al máximo para poder tener una oportunidad con el primer equipo en la recta final del Torneo Clausura de la Liga MX. No obstante, negó cualquier tipo de conflicto con el Tano Ortiz y reiteró su compromiso de seguir trabajando para poder sumar a la primera plantilla.

