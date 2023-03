Proponen que los documentos tengan acentos y signos originales en CA

La señora Laura Zúñiga comentó que le gustaría que alguna vez sus documentos oficiales en California contuvieran su nombre “tal y como es; así con una ú, con su acento, y una eñe”, con su virgulilla.

En todos sus documentos, dice, se lee “Zuniga”, y comentó que “no me parece tan grave, no es como que vaya a tener una crisis de identidad, pero a mí me parece que nos dejaron un poco fuera de nuestras raíces”.

Le gustaría más, platicó, que los documentos de sus hijos en la escuela y en su acta o partida de nacimiento “tuvieran todos sus signos, porque si se escuchan bonito, se leen todavía mejor: los niños Hernández Zúñiga”, pronunció mientras hacía un además con la mano, como leído en una marquesina.

La asambleísta angelina Blanca Pacheco, cuyo distrito electoral es en más del 66 por ciento hispano o latino, 15 por ciento asiático y solo 10 por ciento de raza blanca, considera que es muy “importante para mantener la identidad y el patrimonio cultural”.

Pacheco platicó de una anécdota del famoso locutor de los Dodgers de Los Ángeles y miembro del Salón de la Fama, Jaime Jarrín, quien abogaba para que en las camisetas de los jugadores se usaran los apellidos de los peloteros tal y como son originalmente.

Jarrín decía a los miembros de un comité que en lugar de identificar con su apellido Peña a un jugador, podría ser llamado Pena, que traducido al inglés literalmente significa “vergüenza”, miseria, tristeza o calamidad.

La asambleísta Pacheco propone “que los californianos mantengan su identidad cultural y su herencia al tener sus nombres escritos correctamente, porque es mucho más que un asunto de gramática”.

La legisladora dijo que “actualmente nombres como Muñoz, Nicolás, Zoë o Phúc son ilegales en el estado, lo que significa que los signos diacríticos, que son esenciales para su significado y pronunciación, no se pueden utilizar en los registros vitales”.

Así que para comenzar a cambiar esa situación, la asambleísta que representa a Downey, Norwalk y Bell Gardens, entre otras zonas, elaboró una propuesta de ley. La AB77, que ya aprobó el comité de Salud en la asamblea y ahora avanza para eventualmente llevarla al pleno.

“No sólo es importante deletrear correctamente el nombre de una persona, es igualmente importante pronunciar correctamente el nombre de una persona sin cambiar su significado y para eso debe escribirse en la forma correcta”, dijo la asambleísta.

La propuesta de ley AB77 permitiría que, de aprobarse, los niños tengan en documentos vitales –que documentan su vida— incluidos los certificados de nacimiento, defunción y defunción fetal y certificados de matrimonio, entre otros, escritos con signos diacríticos que se utilizan en diversos idiomas.

“Dada la creciente diversidad de California, es importante que las pronunciaciones de nombres culturales que se desvíen del idioma inglés típico están representados y reflejados en la ley de California”, comentó Pacheco.

Esto era posible anteriormente en el estado, “Este proyecto de ley simplemente busca restaurar lo que antes estaba permitido”, explicó Pacheco,

La señora Nancy Chaires Espinosa, quien ha abogado en favor de esa propuesta de ley, dijo que cuando nació su hijo que ahora ha cumplido seis años, su esposo y ella se sorprendieron al saber que no estaba permitido que, en documentos, el niño tuviera el nombre que ellos como padres habían elegido.

“Para mí fue igualmente sorprendente que en un estado en el que por lo menos cuatro de cada diez residentes son latinos, no se puedan escribir los nombres de muchas personas correctamente”, dijo la señora.

En cuanto a la idea que proponía Jarrín, en el ambiente beisbolero se creó un movimiento, el #PonleAcento, para que las camisetas de los jugadores llevaran en la espalda los apellidos escritos correctamente, como originalmente son.

“Yo creo que la Liga Mayor de Beisbol tomó una iniciativa muy positiva cuando despertó a la realidad al ver que aumentaba grandemente, todos los días, el aporte del pelotero latino al beisbol de las ligas mayores”, dijo Jarrín en un mensaje de audio que divulgó la asambleísta Pacheco.

Ese mensaje dice que tal vez los directivos de las ligas mayores “enfrentaron muchas críticas de peloteros que, cuando oían pronunciar mal su nombre, se daban la vuelta y llegaban hasta donde estaba el locutor del estadio”, lo que se tradujo en una petición de jugadores que llevó a la que las ligas mayores fueran la primera organización en respetar los apellidos.