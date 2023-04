Exjugador de la Liga MX quiere llamar “Lionela” a su hija en honor a Messi y Antonela Roccuzzo

La Messimanía incrementó considerablemente tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El spotlight de ‘La Pulga’ y su esposa Antonela Roccuzzo también se vio beneficiado hasta el punto que ahora un el exdelantero argentino con paso por la Liga MX, Germán Cano, quiere llamar a su hija que está por nacer, “Lionela” como homenaje al matrimonio rosarino.

En una entrevista con la cadena ESPN, el ahora goleador del Fluminense de la liga brasileña, confesó su deseo de combinar estos dos nombres para darle una identidad a su pequeña. La idea surgió en medio del Mundial de Qatar 2022, hace ya tres meses.

Cuando Cano supo que sería padre, comenzó la búsqueda de un nombre y se le ocurrió esta idea. “A mi hija le quiero poner Lionela: ‘Lio’ por Messi y ‘Nela’ por Antonela. Sería un lindo homenaje”, dijo.

El exfutbolista de los Tuzos de Pachuca y Club León en México tiene varias razones por las que desea poner ese nombre. Además de querer conmemorar al astro Albiceleste y recordar la tercera Copa del Mundo, Cano tiene por costumbre celebrar sus goles haciendo la silueta de la letra L con las manos.

¿El motivo? Su hijo mayor se llama Lorenzo. Ahora que la pareja está en la dulce espera, buscan mantener la tradicional celebración con la L. El nombre no está definido aún y el matrimonio también optó por pedir ayuda a sus seguidores y elegir un apelativo. La única condición es que inicie con esta letra.

RIO DE JANEIRO, BRASIL – Germán Cano celebra un gol con sus compañeros del Fluminense haciendo la silueta de la letra L con sus manos. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Claramente los hinchas han cumplido con la petición y le han sugerido muchos nombres. Unos más creativos e impensados que otros.

“Todavía no (elegimos el nombre), estamos buscando, pedimos sugerencias para elegir el nombre. No sabemos cuál, tenemos varios… Piden mucho por ‘Luminense’, ‘Libertadora’, Luisa, Laura, Lara, Luana… Yo quiero Luminense, (mi mujer) no creo, es un problema. Tratemos de convencer a un nombre que le guste”, explicó.

Tras vestir los colores del Pachuca en 2015, Cano se fue a Club León en 2016 a préstamo y regresó al año siguiente. Luego de su paso por México, tuvo una pasantía en Colombia. En 2020 llegó libre al Vasco Da Gama de Brasil, pero fue en el Fluminense donde pudo explotar.

En 2022 figuraró como en tercer mayor goleador del mundo con 34 tantos y por encima de figuras como Robert Lewandowski o Karim Benzema, según datos de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

Sigue leyendo:

· Lionel Messi y Antonella Roccuzzo disfrutan lujosa mansión durante escapada romántica en Argentina

· Germán Cano, el delantero argentino del Fluminense que tiene más goles que Lewandowski y Benzema

· Lionel Messi en el radar del FC Barcelona: el vicepresidente del conjunto blaugrana reveló contactos con el entorno de “La Pulga”

**