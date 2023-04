Stormy Daniels: “Trump ya no es intocable”

Stormy Daniels, la exactriz porno cuyo pago secreto provocó la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre el expresidente Donald Trump calificó su acusación de “poética” pero “agridulce” en sus primeros comentarios desde que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan anunció la decisión de inculpar al expresidente por delitos cometidos el jueves.

Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, alega que tuvo una aventura sexual con Trump en 2006. Aunque Trump niega la supuesta aventura, le pagó $130,000 dólares a través de su abogado Michaell Cohen por su silencio sobre la aventura que podía causar daños a su carrera electoral por la Presidencia, antes de las elecciones de 2016.

“Trump ya no es intocable”, dijo Daniels a TheTimes of London. “Una persona en el poder no está exenta de la ley. Y no importa cuál sea su trabajo, o lo que diga su cuenta bancaria, debe rendir cuentas por las cosas que ha dicho y hecho, y se hace justicia”.

Si bien no se han revelado los cargos específicos contra el expresidente Trump, se espera que se entregue a las autoridades en Nueva York en la próxima semana.

“Es una reivindicación”, dijo Daniels. “Pero es agridulce. Lo ha hecho mucho peor que debería haber sido derribado [por] antes”.

CNN publicó parte de la entrevista a Stormy Daniel en el siguiente video en inglés:

“Cualquiera que sea el resultado, va a causar violencia y habrá heridos y muertes”, dijo Daniels. “Existe el potencial de que salgan muchas cosas buenas de esto. Pero de cualquier manera, también saldrán muchas cosas malas”.

Daniels dijo que ha recibido una gran cantidad de amenazas debido a la acusación. “El número y la intensidad son los mismos que la primera vez, pero esta vez es directamente violento”, dijo. “La primera vez fue ‘buscafortunas’, ‘p..’, ‘prostituta’, ‘mentirosa’, lo que sea. Y esta vez es ‘Te voy a asesinar’. Son mucho más violentos y gráficos”.

