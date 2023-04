‘Canelo’ Álvarez y ‘Chicharito’ Hernández despotricaron contra David Faitelson

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Javier ‘Chicharito’ Hernández sostuvieron una conversación a través de la plataforma Twitch en la que hablaron de diversos aspectos y aprovecharon también para despotricar contra el polémico periodista de la cadena ESPN, David Faitelson.

El delantero de LA Galaxy fue el que puso el tema sobre la mesa y criticó de forma educada la manera tan controversial en la que el comunicador opina. Sin embargo, el boxeador sí fue más enfático y no ocultó su animadversión por Faitelson.

“Con lo del tema de David Faitelson, hermano”, inició ‘Chicharito’ entre risas. “No, ese cabr** no, ese cabr** no tiene remedio, la neta”, respondió el peleador.

“Sabes que te voy a explicar algo de él. Yo lo admiro mucho y lo sigo admirando mucho. Creo que es un gran periodista, pero te voy a explicar algo que ha sucedido. Creo yo desde mi perspectiva, ¿verdad? Lo único que me gusta de Faitelson, y yo sé que estás en contra y a mí ya me está tirando muy cabr**… Dice lo que piensa y siente”, precisó el futbolista.

@latinus_us David Faitelson ya no tiene remedio: Canelo Álvarez en plática con Chicharito Hernández. Latinus ♬ sonido original – Latinus – Latinus

El veterano jugador de la MLS aseguró que al comunicador se lo está comiendo el personaje y se está dejando llevar por la “marea del negocio”. Hernández puntualizó que no está de acuerdo con “David cuando demerita a un mexicano con un extranjero”.

Tras la intervención del ‘Chicharito’, llegó el turno de Álvarez, quien no se guardó nada a la hora de criticar al periodista. “Ya cabrn, la neta es que ya estuvo, he tenido la oportunidad de que me dice cosas acá medio fuertes, le contesto con malas palabras para que se le quite, lo pendej”.

“Me voy a gastar mi saliva hablando de él, que no vale la pena… A lo mejor yo no le caigo bien, pero eso no quiere decir que se demerite lo que estoy haciendo y lo que están viendo tus ojos”, añadió.

Saúl Álvarez y David Faitelson han tenido algunos duros intercambios de palabras en redes sociales por las constantes y fuertes críticas del comunicador hacia el boxeador.

A Javier Hernández también lo ha fustigado y recientemente se opuso a la oportunidad que el nuevo seleccionador Diego Cocca le brindó al delantero para volver al Tri por considerar que se debe buscar a nuevos jugadores y dejar a un lado a los “mediocres y perdedores”.

