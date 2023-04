Canelo Álvarez revela la clave del éxito para que los deportistas mexicanos puedan triunfar a nivel mundial

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los boxeadores más exitoso de México y para conseguirlo tuvo que hacer sacrificios y ser constante en el gimnasio. Ahora el multicampeón mundial disfruta de una carrera llena de logros y reconocimientos. La clave, según el pugilista tapatío, para convertirse en un deportista reconocido está la mentalidad.

En una entrevista en el canal de Twicht El Olimpo de Javier ‘Chicharito’ Hernández, Canelo Álvarez indicó que la mentalidad fuerte es primordial para enfrentar los retos difíciles y salir victorioso de las adversidades que se pueden presentar en el camino de cualquier futbolista o boxeador.

“Si estás bien físicamente, pero mentalmente mal (en) la cancha o pelear, pues no haces nada. Si no viene de la mano con una mentalidad fuerte, estás fuera. Puedes tener todo, pero si no tienes mentalidad fuerte todo conlleva a algo que te arropa buenas, malas, caídas y si no sabes manejarlo, pues te chin***”, agregó.

Asimismo, el pugilista mexicano enfatizó que México cuenta con muchos deportistas con talento, pero que no están dispuestos a tomar riegos para trascender a nivel internacional.

“Hay gente (en México) que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí”, dijo.

Tras 12 años de ausencia, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se está preparando para regresar a México el próximo 6 de mayo y medir fuerzas en el cuadrilátero frente al estadounidense John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. El boxeador tapatío, de 32 años, es el campeón unificado de peso supermediano (168 lb) y cuenta con un récord profesional de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas, la primera ante Floyd Mayweather y la segunda frente a Dmitry Bivol.

