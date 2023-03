Ante el rechazo del público a la selección mexicana de fútbol, Canelo Álvarez opina que todo el equipo tiene que “pensar en grande”

SAN DIEGO – Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para volver al ring el 6 de mayo en Guadalajara contra el británico John Ryder, en lo que será su primera pelea en México desde 2011. Pero durante un encuentro con reporteros en San Diego, el campeón del mundo ofreció su punto de vista acerca de la difícil situación que atraviesa la selección de fútbol de su país.

El Tricolor fue fuertemente abucheado este pasado domingo en el Estadio Azteca durante un partido contra Jamaica. El resultado de 2-2 y sobre todo el reproche popular ha dominado las noticias deportivas de México y ha dado lugar a interminables discusiones que en general señalan una compleja crisis en el fútbol mexicano.

Saúl Álvarez obviamente es uno de los atletas mexicanos más exitosos desde hace varios años y durante el pasado Mundial de Qatar 2022 se manifestó con frecuencia respecto a temas de su selección. Cuando La Opinión le preguntó a “Canelo” qué opinaba de la situación del Tricolor, el tapatío dijo que todos en el equipo deben de comprometerse.

México no pudo con Jamaica en el Estadio Azteca. /Foto: Arturo Hernández/Imago7

“Siempre estamos apoyándolos al cien por ciento, a donde quiera que vayan, ahora sí que la afición está al cien por ciento con ellos”, dijo Álvarez. “Hay muchos futbolistas, obviamente [en] singular, se ponen las pilas y lo hacen al cien por ciento, pero creo que tiene que ser todo el equipo en general”.

Agregó el monarca mundial supermediano acerca de la selección mexicana: “Todo el equipo en general se tiene que poner las pilas y pensar en grande; no tener esa mentalidad de que: ‘Ah, nos sacan a los tantos partidos’. Creo que cada uno de los 11 jugadores que están ahí tienen que tener la mentalidad ganadora y echarle el cien por ciento. Eso es lo que tenemos que hacer… Comprometerse”.

Canelo dijo que prefiere no enfrentar a peleadores mexicanos

Hablando de México, “Canelo” Álvarez reiteró algo que ha sostenido en el pasado y que muchos aficionados mexicanos al boxeo respetan: evitar a rivales mexicanos.

“Sí, siempre he dicho que yo represento a México y prefiero obviamente no pelear con mexicanos, pero al final de cuentas uno nunca sabe”, dijo Álvarez, quien no obstante dejó abierta la posibilidad de un combate contra David Benavídez. Éste nació en Phoenix, pero es mexicano por el lado de su padre y también ecuatoriano por el lado de su madre.

Saúl Álvarez y un ejército de reporteros en San Diego. /Foto: Ricardo López J.

El llamado “Monstruo Mexicano” volvió a pedir la oportunidad de enfrentar a “Canelo” tras su buena victoria del pasado sábado contra Caleb Plant.

Ante constantes preguntas de los reporteros relacionadas con Benavídez, Saúl Álvarez dijo que la pelea fue como la esperaba, expresó respeto por el aún invicto peleador y aclaró que su meta este año es tener la revancha contra Dmitry Bivol, tal vez en el mes de septiembre. Pero dio a entender sutilmente que si ese pleito no se lleva a cabo, podría considerar a Benavídez como opción.

¿Por qué eligió Canelo pelear con John Ryder?

Respecto a John Ryder, su rival del 6 de mayo en el Estadio Akron, Álvarez consideró que es un oponente perfecto para su reaparición en el ring.

“Creo que es la pelea perfecta para regresar de mi lesión (de la mano), es un peleador bueno que ha tenido muy buenas peleas, le acaba de ganar a Daniel Jacobs también”, comentó Álvarez. “Entonces creo que es la pelea perfecta para poder hacer y es una pelea complicada aparte… es un peleador zurdo que es aguerrido y aparte tiene todo que ganar”.

Saúl Álvarez y John Ryder se verán en un ring el 6 de mayo. /Foto: ULISES RUIZ/AFP/Getty Images

Ryder, de 34 años, tiene marca de 32-5 (18 KOs) y ha enfrentado a varios oponentes en común con “Canelo” como Billy Joe Saunders, Rocky Fielding, Callum Smith y el mencionado Daniel Jacobs.

La última vez que “Canelo” peleó en su natal Jalisco fue el 18 de junio de 2011, cuando noqueó a Ryan Rhodes, otro británico, en la Arena Vicente Fernández.

“Esta noche que voy a tener pues va a ser muy especial, después de 12 años de no estar en mi país, en mi tierra, y todo lo que he logrado podérselos llevar a la gente. Me siento muy orgulloso, muy contento y agradecido con ellos”, dijo el pelirrojo de 32 años.

