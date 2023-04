Cuáles son los jubilados no elegibles para obtener beneficios del Seguro Social

Contar con la edad de jubilación no es suficiente para calificar a los beneficios del Seguro Social. Muchas son las personas que no cuentan con los requisitos suficientes para optar al programa, en este sentido, es importante saber si es elegible o no.

De no ser parte de los trabajadores elegibles para disfrutar de los beneficios del Seguro Social, es necesario tenerlo en consideración y de esta manera pueda asegurarse otras fuentes de ingresos para su retiro. En este caso, estas son las categorías más comunes de trabajadores que carecen de elegibilidad para el Seguro Social:

Evadir impuestos

Hay trabajadores que no presentan impuestos de Seguridad Social, por lo tanto, si no tiene un registro de esos pagos y si durante todos sus años de vida no ha declarado ingresos y evade impuestos es imposible que cuente con los beneficios.

Jubilarse en otros países

Estados Unidos tiene una lista de países en los que si sus ciudadanos se jubilan ahí, no podrán recibir beneficios del Seguro Social, estos son: Azerbaiyán, Bielorrusia, Cuba, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Corea del Norte, Tayikistán, Turkmenistán o Uzbekistán. Puede que el gobierno aplique excepciones para ciertos países menos para Corea del Norte y Cuba.

Pocos créditos para el Seguro Social

Si nunca ha trabajado es probable que no obtenga beneficios del Seguro Social. Ya que uno de los requisitos principales es contar con los créditos suficientes para la jubilación, los cuales se acumulan a lo largo de la vida laboral de una persona.

Empleados gubernamentales y ferroviarios

Los trabajadores del gobierno contratados antes de 1984 no se les dedujeron los impuestos del Seguro Social de sus cheques de pago, por estar incluidos en el Sistema de Retiro del Servicio Civil (CSRS) por lo tanto, no son elegibles para los beneficios.

